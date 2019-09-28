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28 вересня • оновлено в 18:44
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Після кривавих ДТП в Україні візьмуться за маршрутки: в поліції розкрили деталі

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Після хвилі масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів в Україні збираються посилити законодавство у сфері пасажирських перевезень.

Відповідні законодавчі ініціативи на розгляд Верховної Ради внесе Департамент патрульної поліції України, повідомив в ефірі ObozTV заступник начальника цього відомства Олексій Білошицький.

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"Ми бачили, які жахливі ДТП сталися за участю перевізників та які наслідки були. На жаль, дуже багато загиблих. І є підстави говорити про те, що при належному стані транспортного засобу багатьох смертей можна було уникнути", – нагадав Білошицький.

За його словами, пакет законопроектів щодо безпеки дорожнього руху торкнеться багатьох аспектів.

"У тому числі, буде заново поданий законопроект №7286 (який стосується посилення відповідальності за порушення ПДР. – Ред.)", – уточнив чиновник.

Також, додав він, пропонується посилити відповідальність водіїв і власників підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення.

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І ще одна ініціатива поліції – заборонити пасажирські перевезення в автобусах і маршрутках, які були перероблені з вантажних автомобілів.

"Ви знаєте, про що я говорю: це колишні вантажні транспортні засоби, які були перероблені без урахування технічних аспектів, рівня безпеки, в пасажирські транспортні засоби", – зазначив Білошицький.

"Ці транспортні засоби, які не відповідають умовам безпеки, які не можуть перевозити пасажирів – такі транспортні засоби не повинні їздити", – наголосив він.

Очевидно, мова зокрема йде про маршрутки, перероблені з вантажних Mercedes-Benz Sprinter, які за останній час стали фігурантами кількох аварій з великим числом жертв.

У ДТП на трасі Одеса-Овідіополь загинули 9 осіб

У ДТП на трасі Одеса-Овідіополь загинули 9 осіб

usionline.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 вересня в Одеській області сталося лобове зіткенння мікроавтобусу Mercedes Sprinter і вантажівки. Дев'ятеро осіб – пасажири і водій маршрутки – загинули на місці події. Ще кілька осіб отримали травми.

  • 22 вересня на трасі в Житомирській області цистерновоз протаранив автобус, припаркований на узбіччі дороги. Загинули дев'ять осіб, які на момент аварії стояли на узбіччі дороги.

  • 24-25 вересня сталося ще чотири подібних аварії, в яких було багато постраждалих.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Білошицький
Місце
Україна
Теги
ДТП Національна поліція України ПДР водій маршрутки Законодавство штрафы
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