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24 квітня • оновлено в 20:12
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Після карантину Україні загрожує різкий сплеск захворюваності на COVID-19 – вірусолог

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В Україні можливий різкий сплеск захворюваності на коронавірус COVID-19 після скасування карантину.

Такий прогноз "Українським новинам" дав старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук Віктор Марієвський.

"Сплеску варто очікувати при скасуванні карантину, враховуючи, що коли-небудь його доведеться скасувати", – сказав він.

Вірусолог уточнив, що навіть зараз люди не дотримуються карантинних заходів і неправильно носять маски.

За словами Марієвського, є велика ймовірність повторного зараження тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це вже доведено, уточнив він.

Також причиною поширення може стати життєздатність вірусу в фекаліях протягом декількох днів, що також доведено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

Перш за все з 11 травня обмеження можуть зняти з оптової та роздрібної торгівлі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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