Пішов як воїн: "Азов" зворушливо попрощався із загиблим побратимом. Фото і відео

У ніч на 6 вересня бійці полку Національної гвардії України "Азов" попрощалися із загиблим побратимом Едуардом Шаховим (Шахом).

В останню путь вони проводили його на Світлодарській дузі, повідомляється на офіційному сайті "Азову" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час церемонії прощання, яка почалася прочитанням молитви українських націоналістів, до особового складу звернувся командир полку "Азов" із позивним Редіс. Він зазначив, що загиблий Герой був справжнім патріотом і досвідченим воїном.

"Під час обстрілу він прийняв бій і отримав смертельне поранення. Він не кинув бойовий пост і залишився вірним нашому підрозділу до кінця. Пам'ятаємо!" – сказав захисник України.

Побратими вшанували пам'ять полеглого воїна Сайт "Азову"

Церемонія прощання з Шахом Сайт "Азову"

Побратими азовця Сайт "Азову"

Перед присутніми згадав полеглого і його побратим Гатті – командир роти, в якій служив Едуард Шахов.

"Мені дуже важко говорити, тому що загинув боєць, якого я знав із 2015 року, коли він прийшов на війну як доброволець, як патріот України. Зараз він йде від нас як воїн, загиблий на бойовому посту зі зброєю в руках. Ми всі будемо його пам'ятати як хлопця, який поспішав жити і уособлював позитив для всього підрозділу. Він таким і залишиться в наших серцях. Його загибель повинна нас загартувати, зробити нетерпимими і більш жорстокими у відношенні до ворога", – сказав азовець.

Прощання з Едуардом Шаховим Сайт "Азову"

Героя провели в останню путь на Світлодарській дузі Сайт "Азову"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня в зоні ООС на Донбасі загинув боєць полку Національної гвардії України "Азов" Едурад Шахов (Шах). Захиснику України було всього 26 років.

В "Азові" Герой служив із літа 2015 року, в третій роті другого батальйону, в званні молодшого сержанта. У своєму підрозділі хлопець був командиром відділення, також обіймав посаду парамедика.

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