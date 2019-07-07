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"Пішов далі військових": Зеленський пообіцяв побудувати міст до "ЛНР"

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося відведення сил.

Про це в Facebook розповіла прес-секретар глави держави Юлія Мендель після візиту Зеленського на Донбас разом з президентом Євроради Дональдом Туском.

З відповідним проханням до президента звернулася мешканка окупованого Луганська Лариса.

"Ми хочемо побудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Щоб його побудувати, необхідно відсунути укріплення з іншого боку. Вони кажуть, що їм потрібен час. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо. Ми хочемо жити в єдиній країні", - сказав президент.

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Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській

Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській

Прес-служба президента

За словами Мендель, про міст в районі говорять практично всі жителі. "Кожен день ці уламки перетинає до 10 тисяч людей. Ми стоїмо на іншій стороні, метрах в 150 від прапора, що розвівається, неіснуючої республіки. Крайня точка українських військових залишилася близько півкілометра позаду. Президент пішов далі українських військових", - написала вона.

Зеленський і Туск на Донбасі

Зеленський і Туск на Донбасі

Прес-служба президента

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський розповів, що досяг певних домовленостей на зустрічах з українськими олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським. За його словами, вони будуть задіяні в відбудові Донбасу.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Новини ДонбасуНовини ЛНР
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Російський спецпризначенці вирішили не захоплювати плацдарм на українському боці р. Сіверський Донець одразу, а почекати, поки люди новообраного Президента України відновлять міст, по якому зможуть проходити навіть танки Т-90. Ота от співпраця на благо миру...
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Рейт Адам
Рейт Адам
))) а эти дятлы,уши развесили! Классно, вовочка их подьебнул!)) Мост,ага))))
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Н Олег
Н Олег
не, вы представляете? ... где-то за спиной в полутора километрах ощетинился базуками и джавелинами вермах... тьфу ты ... всу. А Зеля с туской, совершенно беззащитные, считай под флагом несуществующего агрессор ... тьфу ты ... государства -- на мосту общаются с пенсионерами, идущими за пенсией. Тут любой p@гуля от возмущения слюной захлебнёца, и неудивительно ...
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