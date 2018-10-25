''Пішли проти колективу'': у скандалі про цькування у школі Харкова з'явився новий бік

Представник батьківського активу 6-го класу харківської школи №151, де трапився скандал через торт, Наталя Толяренко вибачилася і отримала громадський осуд, директору школи Тетяні Караван також загрожують кадрові висновки.

Про це у Facebook у спільноті "Батьки SOS" заявив голова батьківської ради школи Михайло Мусатов, який розповів свою версію ситуації із приниженням учениці.

"Батьківська трійка 6-Б класу в останній навчальний день чверті, вирішила привітати дітей та накрити їм солодкий стіл. Наприкінці виховної години, на останньому уроці, представник батьківської трійки Наталія Толяренко, пригощала дітей тортом і соком. У класі — 32 дитини, але так уже склалося, що батьки однієї дівчинки, Діани Андронової, не згодні зі збором коштів на класні потреби й принципово в ньому не беруть участь. Роздаючи солодощі, представник трійки сказала Діані, що не може її пригостити, тому що продукти закуплені за кошти інших родин. Діана засмутилася, почала плакати, однокласники цікавилися — що сталося? На що Толяренко повторила причину, через яку не може пригостити Діану. Ніхто з однокласників не зловтішався, не знущався, діти сиділи поряд, скоріше були здивовані подією. Класний керівник Наталія Вікторівна Комір у цей час виходила з класу.

Діана запитала, чи можна їй піти додому. Наталя Толяренко пояснила, що не має права відпускати, і треба дочекатися класного керівника. Це сухі факти щодо цього інциденту", — написав він.

Чоловік вважає, що хоч образа, завдана дитині — це "кричущий факт", але звинувачувати батьківську трійку "теж несправедливо". Мусатов також упевнений, що в школах необхідні різні батьківські комітети не тільки "для надання допомоги педагогічним колективам шкіл у вихованні та навчанні й розвитку молоді", а й для збору так званих "класних потреб".

"Узгоджуються і затверджуються на батьківських зборах. Це не щомісячні торти по 1600 грн. Гроші з фонду класу витрачаються рішенням самих батьків — на заохочення, привітання, екскурсії дітей. Якби батьки Діани цікавилися життям класу, відвідували збори, а ще краще увійшли в трійку, то знали б куди йдуть 50 гривень у місяць (1,67 у день). Знову ж, здавати чи ні — їхнє право! Але якщо хочемо, щоб у класі був колектив, то з ним потрібно рахуватися. Батьки Діани пішли не проти системи, а протиставили себе колективу. Така життєва позиція", — написав він.

Мусатов ображений за негатив на адресу школи.

"Я дуже добре знаю усіх вчителів, знаю, із якими ентузіазмом і самовіддачею вони ставляться до своєї справи. Всі ми знаємо, яка це невдячна праця. Суспільство, яке займається цькуванням вчителів — приречене! Факт НП — залишається фактом! Усі учасники події зобов'язані задуматися і переосмислити свою позицію. Батьки однокласників ні в якому разі не налаштовувати дітей негативно через цю подію. Батькам Діани приношу вибачення від Батьківської ради школи. Проявіть мудрість заради майбутнього наших дітей!" — завершив він.

У коментарях обурені виправданням.

Зазначимо, що психолог Наталя Шестак у ефірі ObozTV розповіла, що часто шкільний булінг стає наслідком з'ясування взаємин між батьками однокласників; ті, хто намагається йти проти системи поборів, наражають на небезпеку з боку агресивного оточення не себе, а своїх дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Діани розповіла подробиці цькування. За її словами, коли доньці відмовили у шматочку торта через те, що вони не здають побори на потреби школи, дівчинка розридалася і попросилася додому. У відповідь однокласники почали знімати її на відео.

Пізніше батьки заявили, що однокласники почали цькувати дитину.