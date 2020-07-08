МоваЯзык

Топтеми:

Пірнути умовили випадково: ексклюзивні подробиці загибелі молодої чиновниці на Сумщині

Марина Петік
Марина Петік
Суспільство
744

  • У Сумській області в річці Ворсклі потонула 30-річна юристка Карина Козупіца

  • Вона пішла займатися дайвінгом, хоча і не планувала такої розваги

  • Кажуть, дівчині забракло кисню, тому вона і не змогла випірнути

Пірнути умовили випадково: ексклюзивні подробиці загибелі молодої чиновниці на Сумщині

Карина Козупіца. Facebook Карини Козупіци Facebook Карини Козупіци

На Сумщині трагічно загинула юристка з обласної ради Карина Козупіца. 30-річна жінка потонула у Ворсклі. Вона не планувала пірнати з аквалангом, але несподівано погодилася на пропозицію дайвера, з яким так і не змогла випірнути. Місцеві жителі стверджують, що така екстремальна розвага в наших водоймах практикується через те, що немає можливості виїздити на відпочинок за кордон.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

НП трапилася на базі, де відпочивали тільки "свої"

Трагедія сталася 4 липня неподалік від села Климентове Сумської області, на базі відпочинку "Климентове-1" (належить депо "Смородиново"). Як розповів нам один із працівників, незважаючи на карантин, все ж таки "свої люди" приїздять.

Карина працювала в Сумській обласній раді

Карина працювала в Сумській обласній раді Facebook Карини Козупіци

"Залишилися будиночки для знайомих, які іноді приїздять скупатися в річці. Цього разу тут з'явилися чоловіки, які займалися дайвінгом, були з аквалангами, пірнали в річку. Вперше їх тут бачу. Ця дівчина приїхала з компанією. І чи то хтось із водолазів був знайомий, чи вона просто до них підійшла, і вони запропонували їй спробувати пірнути, точно не скажу. Двоє хлопців з аквалангами попливли з нею. І начебто у неї в балоні закінчився кисень, вона злякалася і почала тонути. Один з дайверів намагався її витягти, але обоє потонули", – розповідає OBOZREVATEL працівник бази.

Карина Козупіца

Карина Козупіца Instagram Карини Козупіци

Місцеві жителі також прокоментували цю історію. "Кажуть, що вона заплуталася у водоростях або сітці, тому і потонула. Ми вперше чуємо, що на Ворсклі хтось пірнає. Водолази, які чистять дно, бувають. А ось дайвінгом на річці ніхто не займається. Зате на байдарках постійно плавають. Це вже стало бізнесом, привозять туристів, сплавляють вниз по річці, там забирають і відвозять", – зазначив OBOZREVATEL один із місцевих жителів.

Карина з мамою

Карина з мамою Facebook Карини Козупіци

Знайомі Карини кажуть, що один із дайверів все ж таки був її знайомий. "З незнайомими вона б нікуди не пішла, тим більше плавати в річці", – пояснює її подруга.

Дівчина з променистою усмішкою

Останнім часом Козупіца працювала юристкою в Сумській обласній раді, в управлінні власністю. Її колеги кажуть, що дівчина була дуже привітною і усміхненою.

"Незважаючи на свою модельну зовнішність, вона дійсно була розумницею, роботу відмінно знала. Розумна, освічена. Мені дуже шкода через те, що трапилося, це стало шоком для всіх нас", – зазначає жінка.

Пірнути умовили випадково: ексклюзивні подробиці загибелі молодої чиновниці на Сумщині

Пірнути умовили випадково: ексклюзивні подробиці загибелі молодої чиновниці на Сумщині Instagram Карини Козупіци

"Промениста дівчина. Завжди відкрита, з усмішкою, готова допомогти. Дуже приємно було з нею спілкуватися. І велика професіоналка. Таке горе для родини", – додає OBOZREVATEL інша колега.

"Вона була справжньою леді, з витонченим смаком, єдиною дочкою у батьків, які для неї були найкращими друзями. Дуже любляча сім'я, не уявляю, як вони переживуть це горе", – розповідає подруга Карини.

"Була порядною, щирою, доброю, світлою і чуйною дівчиною. Дуже любила своїх батьків і дбала про них", – уточнює OBOZREVATEL ще одна її подруга.

Карина на байдарках спускалася по Ворсклі. Один із останніх знімків дівчини

Карина на байдарках спускалася по Ворсклі. Один із останніх знімків дівчини Facebook Карини Козупіци

Сама Карина захоплювалася фітнесом, ходила у спортзал і вміла плавати. Останнім часом зайнялася байдарками. В соцмережах її останні фото саме на байдарці – спускається по Ворсклі.

Через карантин тепер пірнають в українських річках

Інструктор з дайвінгу Костянтин Вєтров вважає, що поки українці не можуть нікуди виїхати на відпочинок, у них не залишається іншого вибору, крім як пірнати вдома.

"У нас не заборонено пірнати в річках, але це безглуздо, бо нічого не видно. Витягніть руку і пальців вже не побачите, далі – каламуть. Ми влаштовуємо занурення в кар'єрах у Житомирській області, там видимість невелика, вода 4-6 градусів. І немає течії", – розповідає OBOZREVATEL Костянтин.

Карина часто відпочивала у Климентовому

Карина часто відпочивала у Климентовому Instagram Карини Козупіци

Дайвер дивується, як могли потонути відразу двоє людей, один із яких інструктор.

"Заплутатися у водоростях неможливо. А в рибальсьій сітці, то в інструктора є ніж, він може її перерізати. Хоча серед моїх знайомих теж були нещасні випадки. Сподіваюся, правоохоронці і судмедекспертиза дадуть відповідь на питання, що там трапилося", – каже Вєтров.

УкраїнаСумичиновникипотонули
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство