Пірнути умовили випадково: ексклюзивні подробиці загибелі молодої чиновниці на Сумщині

На Сумщині трагічно загинула юристка з обласної ради Карина Козупіца. 30-річна жінка потонула у Ворсклі. Вона не планувала пірнати з аквалангом, але несподівано погодилася на пропозицію дайвера, з яким так і не змогла випірнути. Місцеві жителі стверджують, що така екстремальна розвага в наших водоймах практикується через те, що немає можливості виїздити на відпочинок за кордон.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

НП трапилася на базі, де відпочивали тільки "свої"

Трагедія сталася 4 липня неподалік від села Климентове Сумської області, на базі відпочинку "Климентове-1" (належить депо "Смородиново"). Як розповів нам один із працівників, незважаючи на карантин, все ж таки "свої люди" приїздять.

Карина працювала в Сумській обласній раді Facebook Карини Козупіци

"Залишилися будиночки для знайомих, які іноді приїздять скупатися в річці. Цього разу тут з'явилися чоловіки, які займалися дайвінгом, були з аквалангами, пірнали в річку. Вперше їх тут бачу. Ця дівчина приїхала з компанією. І чи то хтось із водолазів був знайомий, чи вона просто до них підійшла, і вони запропонували їй спробувати пірнути, точно не скажу. Двоє хлопців з аквалангами попливли з нею. І начебто у неї в балоні закінчився кисень, вона злякалася і почала тонути. Один з дайверів намагався її витягти, але обоє потонули", – розповідає OBOZREVATEL працівник бази.

Карина Козупіца Instagram Карини Козупіци

Місцеві жителі також прокоментували цю історію. "Кажуть, що вона заплуталася у водоростях або сітці, тому і потонула. Ми вперше чуємо, що на Ворсклі хтось пірнає. Водолази, які чистять дно, бувають. А ось дайвінгом на річці ніхто не займається. Зате на байдарках постійно плавають. Це вже стало бізнесом, привозять туристів, сплавляють вниз по річці, там забирають і відвозять", – зазначив OBOZREVATEL один із місцевих жителів.

Карина з мамою Facebook Карини Козупіци

Знайомі Карини кажуть, що один із дайверів все ж таки був її знайомий. "З незнайомими вона б нікуди не пішла, тим більше плавати в річці", – пояснює її подруга.

Дівчина з променистою усмішкою

Останнім часом Козупіца працювала юристкою в Сумській обласній раді, в управлінні власністю. Її колеги кажуть, що дівчина була дуже привітною і усміхненою.

"Незважаючи на свою модельну зовнішність, вона дійсно була розумницею, роботу відмінно знала. Розумна, освічена. Мені дуже шкода через те, що трапилося, це стало шоком для всіх нас", – зазначає жінка.

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"Промениста дівчина. Завжди відкрита, з усмішкою, готова допомогти. Дуже приємно було з нею спілкуватися. І велика професіоналка. Таке горе для родини", – додає OBOZREVATEL інша колега.

"Вона була справжньою леді, з витонченим смаком, єдиною дочкою у батьків, які для неї були найкращими друзями. Дуже любляча сім'я, не уявляю, як вони переживуть це горе", – розповідає подруга Карини.

"Була порядною, щирою, доброю, світлою і чуйною дівчиною. Дуже любила своїх батьків і дбала про них", – уточнює OBOZREVATEL ще одна її подруга.

Карина на байдарках спускалася по Ворсклі. Один із останніх знімків дівчини Facebook Карини Козупіци

Сама Карина захоплювалася фітнесом, ходила у спортзал і вміла плавати. Останнім часом зайнялася байдарками. В соцмережах її останні фото саме на байдарці – спускається по Ворсклі.

Через карантин тепер пірнають в українських річках

Інструктор з дайвінгу Костянтин Вєтров вважає, що поки українці не можуть нікуди виїхати на відпочинок, у них не залишається іншого вибору, крім як пірнати вдома.

"У нас не заборонено пірнати в річках, але це безглуздо, бо нічого не видно. Витягніть руку і пальців вже не побачите, далі – каламуть. Ми влаштовуємо занурення в кар'єрах у Житомирській області, там видимість невелика, вода 4-6 градусів. І немає течії", – розповідає OBOZREVATEL Костянтин.

Карина часто відпочивала у Климентовому Instagram Карини Козупіци

Дайвер дивується, як могли потонути відразу двоє людей, один із яких інструктор.

"Заплутатися у водоростях неможливо. А в рибальсьій сітці, то в інструктора є ніж, він може її перерізати. Хоча серед моїх знайомих теж були нещасні випадки. Сподіваюся, правоохоронці і судмедекспертиза дадуть відповідь на питання, що там трапилося", – каже Вєтров.