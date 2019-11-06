"Підстрибнули сотні будинків!" В "ДНР" стався землетрус

В окупованій Макіївці у вівторок, 5 листопада, знову стався землетрус. На цей раз він був не таким потужним, як у попередні, тим не менш, це не на жарт налякало місцевих жителів.

Про це повідомили в мережі. При цьому окупанти, а також їх ЗМІ заперечують підземні поштовхи, посилаючись на поганий фундамент будинків.

"Трясе в одну секунду відразу два селища" Об'єднаний "і" Калінінський "," підстрибують "відразу сотні будинків, хитаються дерева, злітають птахи, починають хвилюватися тварини, буває, падає невелика меблі, телевізори, посуд і так далі", – повідомили в одному з пабліків.

Місцеві припускають, що справа може бути в просіданні шахт, або ж у випробуванні в них зброї.

Як добре, що нарешті прийшов русскій мір в Макіївку! pic.twitter.com/BSkQjY7byc - Денис Казанський (@den_kazansky) November 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровському районі окупованого Донецька днем, 4 вересня, стався вибух на території шахти імені Скочинського.

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