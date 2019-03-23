Підписував Петро I: знайдено документ, який довів тиск РПЦ на Україну

У бібліотеці Тюбінгена (Німеччина) була виявлена грамота російського царя Петра I до митрополита Київського Іоасафа Кроковського.

Як передає ВВС, документ висів на стіні бібліотеки і вважався прикрасою, проте в 2016 році на грамоту звернули увагу місцеві вчені, вирішивши детально вивчити її зміст і історичне значення.

Як виявилося, документ – це оригінал грамоти російського царя до митрополита Іоасафа Кроковського, написаної в 1708 році. Кроковский був останній обраний голова Київської митрополії і царська грамота ще більше обмежувала його права, оскільки в 1686 році Київська митрополія з дозволу Константинополя тимчасово стала частиною Московського патріархату.

Документ забороняв українським ієрархам особисто звертатися до Вселенського патріарха, що доводить побоювання Росії про повернення Київської митрополії під владу Константинополя.

Після того, як царський указ потрапив у Київ, він зберігався разом з іншими документами Київських митрополитів в ризниці Софійського собору, але після революції в 1922 році архів передали в новостворену Всеукраїнську академію наук – нині Національна бібліотека ім. Вернадського. Після цього грамота зникла.

В 1943 році документи з Києва вивезли німецькі окупанти. Архів перевезли в австрійський собор Санкт-Ламбрехт, а звідти – британським союзникам. Поява документа в місті Тюбінген пов’язана з ім’ям засновника місцевого інституту професором Вернером Маркертом, який досліджував і цікавився Східною Європою. Ймовірно, він придбав документ, коли служив при Верховному командуванні Вермахту.

14 березня 2019 року Німеччина передала Україні старовинну грамоту. Вона зберігається в бібліотеці ім. Вернандского.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

Також нещодавно в Росії зажадали відібрати в України Томос, однак РПЦ отримала жорстку відповідь від Константинополя.

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