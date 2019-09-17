Меблі на вулиці, сусіди ховаються: ексклюзивні деталі з місця підпалу будинку Гонтаревої

Поліція Київської області не виключає, що до підпалу будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої під Києвом у селищі Гореничі можуть бути причетні декілька осіб.

Про це на місці події журналістам розповів речник ГУ НП в Київській області Микола Жукович, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL із місця подій. Раніше будинок ексглави НБУ охороняли шестеро осіб, а минулої ночі залишилася лише одна. Нині на території згорілого помешкання працюють поліцейські. Водночас сусіди ховаються від журналістів і не виходять зі своїх будинків.

Згорілий будинок Гонтаревої

"Попередньо ми говоримо про те, що на територію будинку було незаконне проникнення невідомої особи, яка, можливо, і скоїла підпал. Ми вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Зловмиснику загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі", – повідомив Жукович.

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Зараз слідчі працюють із камерами спостереження та іншою записуючою апаратурою, яка перебувала на території будинку Гонтаревої. Згідно із заявою Жуковича, поліція не виключає, що зловмисників могло бути декілька.

Будинок більше не придатний для життя. Меблі розмішені на вулиці, частина стін зруйнована. Неушкодженим залишився тільки фундамент. "Зараз сюди направлені співробітники кримінальної поліції, які намагаються встановити особу зловмисника, або декількох, які вчинили підпал", – повідомив речник поліції Київської області, додавши, що на переглянутих записах камер відеоспостереження потрапила тільки одна людина.

Згорілий будинок Гонтаревої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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