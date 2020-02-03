Підколов? Філарет раптово привітав очільника ПЦУ Епіфанія

Почесний патріарх Філарет раптово привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.

Новина про це з'явилася на офіційній сторінці Філарета у Facebook. Більше того, лідеру ПЦУ передали кошик квітів від імені скандального священнослужителя.

"Дорогий владико! Від імені "Української православної церкви Київського патріархату" та від себе особисто вітаю вас із днем народження і першою річницею вашої інтронізації! Вітаючи вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато хто ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це", – йдеться у привітанні Філарета Епіфанію.

Епіфаній і Філарет

"Бажаю вам іти шляхом правди і гідно здійснювати покладені на вас обов'язки та жертовно служити церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він зміцнив ваші душевні й тілесні сили та дарував свою допомогу надалі здійсненні архіпастирського служіння", – наголосив Філарет.

Як писав OBOZREVATEL:

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