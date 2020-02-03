Підколов? Філарет раптово привітав очільника ПЦУ Епіфанія

Почесний патріарх Філарет раптово привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.
Новина про це з'явилася на офіційній сторінці Філарета у Facebook. Більше того, лідеру ПЦУ передали кошик квітів від імені скандального священнослужителя.
"Дорогий владико! Від імені "Української православної церкви Київського патріархату" та від себе особисто вітаю вас із днем народження і першою річницею вашої інтронізації! Вітаючи вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато хто ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це", – йдеться у привітанні Філарета Епіфанію.
Епіфаній і Філарет
"Бажаю вам іти шляхом правди і гідно здійснювати покладені на вас обов'язки та жертовно служити церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він зміцнив ваші душевні й тілесні сили та дарував свою допомогу надалі здійсненні архіпастирського служіння", – наголосив Філарет.
Як писав OBOZREVATEL:
Синод ПЦУ 5 грудня дав главі ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській.
Патріарх після цього різко відповів митрополиту Епіфанію. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.
Епіфаній раніше розповів, що почесний патріарх Філарет під час виборів предстоятеля озвучив бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.
Нагадаємо, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви на архієрейському соборі ПЦУ в Києві.
Однак в УПЦ КП спростували свою юридичну ліквідацію.
Крім того, Філарет заявляв, що митрополит Епіфаній нібито перебуває не на своєму місці як предстоятель Православної церкви України, і додав, що готовий боротися з ним за Київський патріархат.
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