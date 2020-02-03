Головна Новини
3 лютого • оновлено в 13:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Підколов? Філарет раптово привітав очільника ПЦУ Епіфанія

2.9т
Читати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет раптово привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.

Новина про це з'явилася на офіційній сторінці Філарета у Facebook. Більше того, лідеру ПЦУ передали кошик квітів від імені скандального священнослужителя.

"Дорогий владико! Від імені "Української православної церкви Київського патріархату" та від себе особисто вітаю вас із днем народження і першою річницею вашої інтронізації! Вітаючи вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато хто ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це", – йдеться у привітанні Філарета Епіфанію.

Новини
Філарет захотів союзу з УПЦ МП: чого чекати православним українцям

Епіфаній і Філарет

Епіфаній і Філарет

"Бажаю вам іти шляхом правди і гідно здійснювати покладені на вас обов'язки та жертовно служити церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він зміцнив ваші душевні й тілесні сили та дарував свою допомогу надалі здійсненні архіпастирського служіння", – наголосив Філарет.

Як писав OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
9
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги