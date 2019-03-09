Підіграли Кирилу? ПЦУ не визнала ще одна православна церква Європи

Синод Албанської православної церкви не визнав нову Православну церкву України.

Про це пише прес-служба РПЦ в Україні з посиланням на грецьке агентство Romfea, яка розмістила 7 березня офіційну заяву архієпископа Тиранского і всієї Албанії Анастасія.

Ієрархи АПЦ висловили стурбованість через визнання Константинопольським патріархом "заднім числом хіротоній, здійснених відлученим і відданим анафемі Філаретом, хіротонії якого недійсні, позбавлені благодаті і дії Святого Духа".

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Також в повідомленні поставили під сумнів канонічність хіротонії самого глави новоствореної Православної церкви в Україні, митрополита Епіфанія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

Також нещодавно в Росії зажадали відібрати в України Томос, однак РПЦ отримала жорстку відповідь від Константинополя.

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