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Підіграли Кирилу? ПЦУ не визнала ще одна православна церква Європи

7.2тЧитати матеріал російською

Синод Албанської православної церкви не визнав нову Православну церкву України.

Про це пише прес-служба РПЦ в Україні з посиланням на грецьке агентство Romfea, яка розмістила 7 березня офіційну заяву архієпископа Тиранского і всієї Албанії Анастасія.

Ієрархи АПЦ висловили стурбованість через визнання Константинопольським патріархом "заднім числом хіротоній, здійснених відлученим і відданим анафемі Філаретом, хіротонії якого недійсні, позбавлені благодаті і дії Святого Духа".

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Також в повідомленні поставили під сумнів канонічність хіротонії самого глави новоствореної Православної церкви в Україні, митрополита Епіфанія.

Підіграли Кирилу? ПЦУ не визнала ще одна православна церква Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

Також нещодавно в Росії зажадали відібрати в України Томос, однак РПЦ отримала жорстку відповідь від Константинополя.

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Місце
Албанія
Тег
ПЦУ
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Ронович Рон
Ронович Рон
"Свидетели потрошенко" никто вас не признает.
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минин евген
минин евген
албания не признала? страна, с населением как в Киеве, мусульманская страна с 20% православных не признала? ой горе-то какое! венесуэла тоже не признала, наверное?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Опять все ПЦУ под хвост
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Зямов Oся
Зямов Oся
Малахoв Егор, ты переобулся?
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Д Алексей
Д Алексей
Малахoв Егор, гундяевские гопники сектанты это не ВСЕ. Запомни лапоть
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