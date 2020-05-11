Піде холод: синоптикиня назвала дату заморозків в Україні

В Україні в ніч на середу, 13 травня, очікуються заморозки, які зачеплять три регіони країни.
Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко, опублікувавши погодну карту.
"У ніч на середу – заморозки! Подбайте максимально можливо про захист від заморозків – жителі західних, північних та центральних областей України. Тому що вночі 13 травня небо прояснить і піде холод!" – попередила метеоролог.
Карта погоди
Facebook Наталія Діденко
Нагадаємо, що раніше синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень у 2020 року не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижче норми.
При цьому синоптик Леонід Горбань повідомив, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.
Погода в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні.
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