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11 травня • оновлено в 19:51
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Піде холод: синоптикиня назвала дату заморозків в Україні

2.4т
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В Україні в ніч на середу, 13 травня, очікуються заморозки, які зачеплять три регіони країни.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко, опублікувавши погодну карту.

"У ніч на середу – заморозки! Подбайте максимально можливо про захист від заморозків – жителі західних, північних та центральних областей України. Тому що вночі 13 травня небо прояснить і піде холод!" – попередила метеоролог.

Карта погоди

Карта погоди

Facebook Наталія Діденко

Нагадаємо, що раніше синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень у 2020 року не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижче норми.

При цьому синоптик Леонід Горбань повідомив, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

Погода в Україні

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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