Під замком і охороною: як проходять вибори Путіна в Україні

Національна поліція України з самого ранку заблокувала диппредставництва Росії в у Львові, Одесі та Києві для голосування на так званих виборах президента РФ.

Так, у Львові співробітники поліції спільно з представниками Національної гвардії огородили металевим парканом будівлю російського консульства, де розташовується одна з виборчих дільниць.

"Ми пропускаємо тільки тих, хто працює в консульстві, і тільки за списком, який у нас є. Більше нікого не пускаємо", - цитує РІА Новини поліцейського біля будівлі консульства.

До того ж кілька десятків представників націоналістичного руху "Національний корпус" встановили намет і бочки біля будівлі. Вони мають намір влаштовувати коридор ганьба для бажаючих проголосувати на виборах.

У будівлі чергують кілька десятків силовиків. Ситуація спокійна.

Львів, приміщення генконсульства теж заблокували

Поліція також перекрила проїзд і прохід до будівель російського консульства в Одесі і посольства в Києві.

В Одесі співробітники поліції перекрили доступ і проїзд до будівлі генерального консульства Росії. За словами правоохоронців, проїзд через кордон можуть здійснювати тільки жителі довколишніх будинків.

Пізніше в Києві поблизу Посольства РФ в Україні націоналісти готуючись до перфомансу, встановили символічну шибеницю.

Як повідомляє Укрінформ , близько 100 протестуючих з числа ВО "Свобода", Національного корпусу, організації "С14", "Правого сектора" і так званих національних дружин стоять на проїжджій частині, де тепер перекрито рух транспорту.

У той же час, в Посольстві РФ інформують, що голосують співробітники дипустанови.

Посольство РФ посилено охороняється поліцією і Нацгвардією. Ситуація спокійна.

Відзначимо, що в Росії відразу ж виступили з погрозами через блокування консульств. в свою чергу Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Герасимчука на сторону Росії через рішення України заборонити росіянам голосувати в Україні.

У МВС нагадали, що в Україні на територію посольств Росії для участі у виборах президента будуть пропускати тільки осіб з дипломатичним статусом.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна , представників радикальних громадських організацій біля будівлі генконсульства поки немає. При цьому за зоною перекриття стоять 2 автозаки.

Чи відкрився в консульстві ділянку для голосування у виборах президента Росії - поки невідомо, оскільки в дипломатичній установі зараз не відповідають на телефонні дзвінки.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив , що громадян РФ, за винятком дипломатів, не допустять в неділю, 18 березня, на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента.