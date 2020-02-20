Під Тернополем заблокували санаторій, щоб не пустити евакуйованих з Уханю

На Тернопільщині сотні жителів Микулинців і близько десяти навколишніх сіл увечері 19 лютого заблокували блокпости, поставлені на під'їзді до санаторію "Медобори".

У цьому закладі, за повідомленнями ЗМІ, нібито планується розмістити евакуйованих з китайського Уханю українців. Місцевих жителів це розлютило (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під Тернополем заблокували санаторій через літак з Уханю LB.ua

Вони навіть провели на місці протесту молебень, щоб запобігти небезпеці, яка, на їхню думку, загрожує регіону.

На блокпостах розміщені польові кухні. Також присутні правоохоронці, але, за словами людей, вони не перешкоджають акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, летить з Алмати в аеропорт "Бориспіль". У його салоні – 73 пасажири.

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