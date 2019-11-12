Всупереч указу: під Одесою звільнений топчиновник вийшов на роботу

Директор порту "Південний" в Одеській області Анатолій Яблунівський вийшов на роботу, незважаючи на наказ міністра інфраструктури про його звільнення.

Чиновник був звільнений після скандалу з проведенням тендеру із закупівлі систем відеоспостереження для порту. Про це повідомляє 368.media.

Анатолій Яблунівський 368.media

Однак, на думку чиновника, наказ склали з порушеннями. У наказі міністра йдеться, що Анатолія Яблуновського звільнили на підставі п.2 ст.36 КЗпП - припинення трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну.

Але оскільки чиновник займав цю посаду в якості виконуючого обов'язки, вiн гадає, що його не можуть звільнити за цією статтею, тому вийшов на роботу, вважаючи наказ незаконним.

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