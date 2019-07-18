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Під носом окупанта! Неймовірний патріотизм ЗСУ привів у захват мережу

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Ветеран Операції Об'єднаних сил на Донбасі, а нині кандидат у народні депутати від "ЄС" Дмитро Кошка поділився історією з лінії вогню, що свідчить про силу патріотизму українських військових.

Спогадами поділився він на своїй сторінці в Facebook. У центрі розповіді виявився український прапор.

Так, одного разу Кошка отримав наказ зробити нову позицію між двома вже існуючими. Він сказав побратимам показати прапор України противнику вже в останній момент, щоб той не підозрював про їх місце знаходження.

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Дмитро Кошка

Дмитро Кошка

Facebook Дмитра Кошки

"Привіз хлопців, і наказав: "Сильно не маячити. Мене пару раз тут обстріляли, ми ніби як пішли. Тому вони ще не знають, що ви тут. Тому нехай буде для них сюрпризом! Поки вас не бачать – вам буде безпечніше". Хлопці погодилися", – поділився він.

Увечері того ж дня, за його словами, позицію ЗСУ почали обстрілювати. "І що я бачу, коли приїжджаю до них наступного дня? Цей прапор!" – здивувався Кошка.

Кандидат у нардепи запитав у бійців, чому він майорить так високо, й отримав несподівану відповідь.

"- Навіщо так високо?

- Щоб по той бік лісосмуги бачили, що тут Україна!

- Я ж просив вас не світитися, щоб вони не знали, що ви тут!

- А ми й не світимось.

- А це що?

- А ми дуже довго шукали таку довгу палицю, довелося дерево зрубати.

- І ви не розумієте, чому вас обстрілюють?

- Ні (відповіли з гордістю і посмішкою!)

- Однак я розумію, що ви у мене ідіоти! Ідіоти, але красені!"

Патріотизм ЗСУ привів у захват мережу

Патріотизм ЗСУ привів у захват мережу

Fаcebook Дмитра Кошки

"Це той момент, коли патріотизм переважає над здоровим глуздом! І мабуть завдяки йому, ми протрималися в ті важкі 2014-2015 роки", – підсумував Кошка.

Мережа відреагувала захопленими коментарями.

Під носом окупанта! Неймовірний патріотизм ЗСУ привів у захват мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошка підірвав мережу історією про українку-зрадницю.

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Місце
Україна
Теги
ЗСУ Партія "Європейська солідарність"
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Вечер офигительных историй на Обозе открыт ))))
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Кошки в зарницу играют?
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СЛАВА ВОИНАМ И ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!!! РУЗКОЕ КОДЛО БУДЕТ РАЗБИТО В ХЛАМ!!! МОЧИМ РУСНЮ В СОРТИРАХ!!! МЕСТО ПУТИНА НА ПАРАШЕ!!!
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Кор Павел
Кор Павел
Litvinenko Nik, развалинами Украины удовлетворён!
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Кор Павел
Кор Павел
Kotlyar Vovchik, глупый сопляк
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