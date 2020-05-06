Під Мелітополем (Запорізька область) увечері 5 травня пронісся потужний смерч. Як стверджують очевидці, природне явище досягало сотні метрів у висоту.

Про це пише місцеве видання ria-m.tv. Інцидент трапився в селі Степове (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами жителів Степового, "торнадо" піднімалося на сотні метрів, йдучи в хмари. Величезна воронка виникла напередодні грози і неабияк налякала місцевих жителів. На щастя, смерч не приніс руйнувань, пройшовши стороною, далеко від людей і будівель.

ria-m.tv

Очевидці, яким вдалося зняти смерч, стверджують, що бачать подібні явища все частіше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фотографії незвичайного пилового вихору, який пронісся 20 квітня під Києвом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!