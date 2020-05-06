Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Під Мелітополем пронісся величезний смерч. Фото і відео

3.1т
Читати матеріал російською

Під Мелітополем (Запорізька область) увечері 5 травня пронісся потужний смерч. Як стверджують очевидці, природне явище досягало сотні метрів у висоту.

Про це пише місцеве видання ria-m.tv. Інцидент трапився в селі Степове (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами жителів Степового, "торнадо" піднімалося на сотні метрів, йдучи в хмари. Величезна воронка виникла напередодні грози і неабияк налякала місцевих жителів. На щастя, смерч не приніс руйнувань, пройшовши стороною, далеко від людей і будівель.

Піднявся на сотні метрів: під Мелітополем пронісся величезний смерч

ria-m.tv

Очевидці, яким вдалося зняти смерч, стверджують, що бачать подібні явища все частіше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фотографії незвичайного пилового вихору, який пронісся 20 квітня під Києвом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Мелітополь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги