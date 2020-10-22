Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

У місті Тараща Київської області від коронавірусу померло подружжя медиків – медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог реанімаційного відділення.

Сиротою залишився їхній 13-річний син Антон, який також заразився COVID-19 і лежав на апараті ШВЛ у реанімації. Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в четвер, 22 жовтня, розповіла ведуча програми Наталія Мосейчук. Трансляція велася на YouTube-сторінці ТСН.

Коли Мосейчук зайшла в студію, вона сказала, що хоче почати програму з історії, яку дізналася буквально за годину до ефіру. Журналістка звернулася до гостей у студії, попросивши їх забути про політиканство й місцеві вибори.

Як повідомила ведуча, трагедія трапилася 10-11 жовтня. Розповідаючи про подію, Мосейчук робила великі паузи, щоб заспокоїтися, її голос тремтів, а на очах були сльози.

"Дитина лежала на ШВЛі. Коли хлопчик прокинувся, прийшов до тями, і йому сказали, що немає обох батьків, він сказав, що бога не існує", – розповіла Мосейчук.

Вона звернулася до глави країни Володимира Зеленського, закликавши його взяти під особистий контроль справи всіх лікарів, які постраждали під час пандемії, а також впровадити президентську стипендію для дітей медиків, які загинули від COVID-19.

Мосейчук додала, що син загиблих медиків Антон також планує стати лікарем. Ведуча закликала уряд створити можливість для таких дітей, щоб вони могли безперешкодно вступати до українських ВНЗ.

Журналістка зазначила, що в Таращу до дитини-сироти приїхала тітка, сестра його батька, яка проживала в Черкасах. "Зараз відбувається оформлення документів", – сказала Мосейчук.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі вакцину від COVID-19, яку розробляють в Україні.