Під Чернівцями трапилося масове отруєння: в лікарні 72 людини

У Чернівецькій області в результаті отруєння госпіталізовані 72 людини, з них 18 дітей.
Як повідомляє ДСНС, подія сталася на весіллі в ресторані "Оскар", в місті Путила.
Станом на 7 годину 5 жовтня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи (з них 18 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" м Путила.
Politeka
Разом з тим, інше масове отруєння сталося в Чернівецькій області в смт Красноїльськ. Госпіталізовано 16 осіб (з них 4 дитини). Всі вони отруїлися в місцевому ресторані "Маріанна".
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