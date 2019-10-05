Під Чернівцями трапилося масове отруєння: в лікарні 72 людини

У Чернівецькій області в результаті отруєння госпіталізовані 72 людини, з них 18 дітей.

Як повідомляє ДСНС, подія сталася на весіллі в ресторані "Оскар", в місті Путила.

Станом на 7 годину 5 жовтня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи (з них 18 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" м Путила.

Politeka

Разом з тим, інше масове отруєння сталося в Чернівецькій області в смт Красноїльськ. Госпіталізовано 16 осіб (з них 4 дитини). Всі вони отруїлися в місцевому ресторані "Маріанна".

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