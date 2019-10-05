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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Під Чернівцями трапилося масове отруєння: в лікарні 72 людини

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У Чернівецькій області в результаті отруєння госпіталізовані 72 людини, з них 18 дітей.

Як повідомляє ДСНС, подія сталася на весіллі в ресторані "Оскар", в місті Путила.

Станом на 7 годину 5 жовтня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи (з них 18 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" м Путила.

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Під Чернівцями трапилося масове отруєння: в лікарні 72 людини

Politeka

Разом з тим, інше масове отруєння сталося в Чернівецькій області в смт Красноїльськ. Госпіталізовано 16 осіб (з них 4 дитини). Всі вони отруїлися в місцевому ресторані "Маріанна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Ковель на Волині в четвер, 3 жовтня, розігралася кривава трагедія – 14-річного підлітка підозрюють у тому, що він убив жінку і завдав ножові поранення її чоловікові і дочки.

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Місце
Україна Чернівці
Теги
отруєння отруєна їжа
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Кормушки для свиней куда вываливают лучшие в мире продукты нужно лучше чистить.. (ведь продукты то лучшие на них и не подумаешь)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Перестали покупать российские продукты, вот результат...
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