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6 травня • оновлено в 07:21
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Під Черніговом зникло легендарне озеро, де приймали християнство: опубліковані фото

6.7т
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У заповідному урочищі "Святе" висохло озеро, в якому за легендою приймали християнство в 989 році.

Відповідне фото в Facebook опублікував директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М.М. Коцюбинського Ігор Коцюбинський (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

Так виглядало пересохле "Святе" озеро

Так виглядало пересохле "Святе" озеро

ukrinform.ru

"Ось як виглядає озеро "Святе", де нібито в 989 році хрестили чернігівців", – прокоментував він знімок.

Відзначається, що міліти озеро почало ще кілька років тому. Петиції з закликом до влади звернути на це увагу з'являлися в 2017 і 2020 роках. Перша набрала необхідну для розгляду кількість голосів, однак міськрада відмовилася її задовольнити, пославшись на заборону законодавства про проведення заходів із підвищення рекреаційних властивостей і розвитку туризму на території об'єкта.

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро

ukrinform.ru

При цьому місцеві активісти намагаються якось облагородити його своїми зусиллями. "Зараз ми пробуємо щось з озером придумати, щоб його відновити", – зазначив екологічний активіст Віталій Пацук.

Як зазначає "Укрінформ", озеро Святе розташоване на території старовинного лісопарку, який є залишком стародавніх чернігівських лісів, колись оточували місто дрімучою стіною. Тут досі можна знайти сосни до 250 років і багатовікові дуби.

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро

Віталій Пацук/Facebook

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро

Ігор Коцюбинський/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму після літньої посухи повністю пересохло унікальне грязелікувальне озеро Чокрак.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Чернігів
Тег
Екологія
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
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