Під Черніговом зникло легендарне озеро, де приймали християнство: опубліковані фото

У заповідному урочищі "Святе" висохло озеро, в якому за легендою приймали християнство в 989 році.
Відповідне фото в Facebook опублікував директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М.М. Коцюбинського Ігор Коцюбинський (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).
Так виглядало пересохле "Святе" озеро
ukrinform.ru
"Ось як виглядає озеро "Святе", де нібито в 989 році хрестили чернігівців", – прокоментував він знімок.
Відзначається, що міліти озеро почало ще кілька років тому. Петиції з закликом до влади звернути на це увагу з'являлися в 2017 і 2020 роках. Перша набрала необхідну для розгляду кількість голосів, однак міськрада відмовилася її задовольнити, пославшись на заборону законодавства про проведення заходів із підвищення рекреаційних властивостей і розвитку туризму на території об'єкта.
Під Черніговом пересохло "Святе" озеро
ukrinform.ru
При цьому місцеві активісти намагаються якось облагородити його своїми зусиллями. "Зараз ми пробуємо щось з озером придумати, щоб його відновити", – зазначив екологічний активіст Віталій Пацук.
Як зазначає "Укрінформ", озеро Святе розташоване на території старовинного лісопарку, який є залишком стародавніх чернігівських лісів, колись оточували місто дрімучою стіною. Тут досі можна знайти сосни до 250 років і багатовікові дуби.
Під Черніговом пересохло "Святе" озеро
Віталій Пацук/Facebook
Під Черніговом пересохло "Святе" озеро
Ігор Коцюбинський/Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму після літньої посухи повністю пересохло унікальне грязелікувальне озеро Чокрак.
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