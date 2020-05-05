Під Черніговом зникло легендарне озеро, де приймали християнство: опубліковані фото

У заповідному урочищі "Святе" висохло озеро, в якому за легендою приймали християнство в 989 році.

Відповідне фото в Facebook опублікував директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М.М. Коцюбинського Ігор Коцюбинський (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

Так виглядало пересохле "Святе" озеро ukrinform.ru

"Ось як виглядає озеро "Святе", де нібито в 989 році хрестили чернігівців", – прокоментував він знімок.

Відзначається, що міліти озеро почало ще кілька років тому. Петиції з закликом до влади звернути на це увагу з'являлися в 2017 і 2020 роках. Перша набрала необхідну для розгляду кількість голосів, однак міськрада відмовилася її задовольнити, пославшись на заборону законодавства про проведення заходів із підвищення рекреаційних властивостей і розвитку туризму на території об'єкта.

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро ukrinform.ru

При цьому місцеві активісти намагаються якось облагородити його своїми зусиллями. "Зараз ми пробуємо щось з озером придумати, щоб його відновити", – зазначив екологічний активіст Віталій Пацук.

Як зазначає "Укрінформ", озеро Святе розташоване на території старовинного лісопарку, який є залишком стародавніх чернігівських лісів, колись оточували місто дрімучою стіною. Тут досі можна знайти сосни до 250 років і багатовікові дуби.

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро Віталій Пацук/Facebook

Під Черніговом пересохло "Святе" озеро Ігор Коцюбинський/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму після літньої посухи повністю пересохло унікальне грязелікувальне озеро Чокрак.

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