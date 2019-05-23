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/Суспільство

"Петля на шиї!" Портников пояснив вигоду Росії від референдуму щодо Донбасу

3.7тЧитати матеріал російською

Референдум про формат переговорів із Росією, який має намір провести президент України Володимир Зеленський, може бути вигідним Кремлю і "затягне петлю на шиї України".

Таку думку висловив у блозі на "Грани.Ру" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він уточнив, що поки не ясно, яким буде цей референдум, але для врегулювання конфлікту Києву потрібно почати переговори з "російськими маріонетками на Донбасі".

Портников припустив, що домовленості, вигідні Москві й обговорювані в олігархічних колах, близьких до Зеленського, полягають у тому, що "Київ виконує свою частину Мінська, перетворюючи окуповані Росією території в "держави в державі", і закриває очі на невиконання Москвою своєї частини домовленостей". Натомість Росія припинить обстріл і поверне українських прикордонників.

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Віталій Портников

Віталій Портников

24tv.ua

"Така ситуація – зі збереженням анклавів, у яких день і ніч працює російське телебачення, живуть російські громадяни і стоять російські війська, переодягнені в "народну міліцію", дійсно на руку Кремлю. Зберігаючи контроль над Донбасом, Москва одночасно забезпечує його жителям участь у президентських і парламентських виборах в Україні, що гарантує якщо не більшість, то вже, в усякому разі, визначальний вплив проросійських політичних сил у Верховній раді і можливість обрання ставленика Кремля президентом країни", – написав журналіст.

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Відповідну ситуацію Портников назвав петлею, "яку хочуть накинути на шию Україні – але затягнути за допомогою самого українського народу". За його словами, в цьому головна небезпека, оскільки тоді в Україні може початися вже не придуманий Росією, а цілком реальний громадянський конфлікт між прихильниками і противниками капітуляції перед Кремлем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
референдум
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
по факту так и есть,цирк чисто,американские марионетки будут вести переговоры с русскими марионетками..оуу блядь,це так незалежна.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
" ...и закрывает глаза на не исполнение Москвой своей части договоренностей... " и интересно ,когда и где Россия договаривались с Украиной по Донбассу
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Думаю, противники мирного урегулирования очень скоро нарвутся на конфликт , и очень жёсткий.
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