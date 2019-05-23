"Петля на шиї!" Портников пояснив вигоду Росії від референдуму щодо Донбасу

Референдум про формат переговорів із Росією, який має намір провести президент України Володимир Зеленський, може бути вигідним Кремлю і "затягне петлю на шиї України".

Таку думку висловив у блозі на "Грани.Ру" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він уточнив, що поки не ясно, яким буде цей референдум, але для врегулювання конфлікту Києву потрібно почати переговори з "російськими маріонетками на Донбасі".

Портников припустив, що домовленості, вигідні Москві й обговорювані в олігархічних колах, близьких до Зеленського, полягають у тому, що "Київ виконує свою частину Мінська, перетворюючи окуповані Росією території в "держави в державі", і закриває очі на невиконання Москвою своєї частини домовленостей". Натомість Росія припинить обстріл і поверне українських прикордонників.

Віталій Портников 24tv.ua

"Така ситуація – зі збереженням анклавів, у яких день і ніч працює російське телебачення, живуть російські громадяни і стоять російські війська, переодягнені в "народну міліцію", дійсно на руку Кремлю. Зберігаючи контроль над Донбасом, Москва одночасно забезпечує його жителям участь у президентських і парламентських виборах в Україні, що гарантує якщо не більшість, то вже, в усякому разі, визначальний вплив проросійських політичних сил у Верховній раді і можливість обрання ставленика Кремля президентом країни", – написав журналіст.

Відповідну ситуацію Портников назвав петлею, "яку хочуть накинути на шию Україні – але затягнути за допомогою самого українського народу". За його словами, в цьому головна небезпека, оскільки тоді в Україні може початися вже не придуманий Росією, а цілком реальний громадянський конфлікт між прихильниками і противниками капітуляції перед Кремлем.

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Також український журналіст Остап Дроздов обурився ідеєю винести таке важливе питання як відносини з Росією на референдум. Він вважає, що це має бути державне рішення. Президент не повинен перекладати відповідальність на виборців

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