Перукарні – розсадник коронавірусу: медик попередив українців про небезпеку

В Україні з сьогодні, 11 травня, відкриють перукарні та салони краси, проте можливість зараження в них COVID-19 залишається все ще високою.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

"Набагато більша ймовірність заразитися – якщо піти в перукарню. Там майстер досить довго контактує з людиною, схиляється над нею, його голова поруч з головою клієнта і так далі. Ті повсякденні маски, які ми носимо, практично не захищають нас від вірусу. Вони призначені для того щоб захистити оточуючих від того, що людина видихає. Велика частина ці крапель залишиться на масці всередині, хоча, кажуть, вірус може літати в повітрі довго – від 30 хвилин до години", – пояснив він.

Перукарня в Україні

Лікар попередив, що при відвідуванні перукарню краще надягати респіратор.

"Оскільки перукарні та салони краси не дуже великі, вентиляція там не дуже гарна, то ймовірність зараження там досить велика. Але треба сподіватися на те, що самі майстри будуть відповідально до цього ставитися, і при найменших проявах захворювання не виходити на роботу", – додав Бережнов.

Він пояснив, щоб уникнути зараження потрібно в приміщеннях хоча б раз на годину необхідно проводити наскрізне провітрювання, протирати всі поверхні розчинами, які знищують вірус.

"Кварцування не можна проводити, коли там знаходяться люди. Найкраще включити його на ніч. Нехай працює до ранку, тоді воно вб'є, що найменше, те, на що потраплять промені. Якщо дотримуватися всіх правил, ризик можна звести до мінімуму", – підсумував Бережнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив постанови МОЗ з рекомендаціями для закладів, яким дозволять працювати після пом'якшення карантину 11 травня.

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