Бургер за ціною проїзного: спливли фото і відео першого McDonald's в СРСР

Перший в Радянському Союзі ресторан швидкого харчування McDonald's відкрився 30 років тому у Москві – 31 січня 1990 року. Бургер там коштував космічних за нинішніми мірками грошей – 3,75 рубля (1,47 гривень) за "Біг-Мак". Для порівняння, стільки ж коштував проїзний у метро на місяць.

Delfi зібрало і оприлюднило найяскравіші відеозаписи та знімки в день відкриття американського фаст-фуду. За інформацією видання, тоді в черзі стояли десятки тисяч людей, які розтягнулися на кілька кілометрів (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відкриття першого в СРСР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Щоб уникнути заворушень, чергу обмежили парканом, а рух відвідувачів регулювала міліція. До речі, величезні черги стояли протягом цілого року роботи закусочної.

Відкриття першого в СРСР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Всього в день відкриття McDonald's обслужив близько 30 тисяч людей. Найвідомішим його відвідувачем в 1993 році році став тодішній президент Росії Борис Єльцин.

Екс-президент Росії Борис Єльцин в McDonald's Getty

До речі, в закусочній на той час працювали дуже освічені люди. Адже серед вимог було знання іноземних мов, чим в Союзі мало хто міг похвалитися. Найчастіше це були студенти престижних вишів, які проходили спеціальне навчання. Тому культура обслуговування в McDonald's дуже сильно відрізнялася від прийнятої в той час в СРСР.

Відкриття першого в СРСР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Відкриття першого в СРСР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Відкриття першого в СРСР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

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