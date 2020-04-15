Перший "МакДональдс" відкрився рівно 65 років тому: як він виглядав. Фото

Рівно 65 років тому, 15 квітня 1955 року було відкрито перший у світі ресторан "МакДональдс". Це сталося в містечку Дес-Плейнс, штат Іллінойс, США.

Меню закладу було дуже простим, а знаменитий гамбургер коштував 15 центів. Детальніше про те, яким був перший "МакДональдс", розповідає OBOZREVATEL.

Територія першого ресторану "МакДональдс", Сан-Бернардіно, Каліфорнія Getty Images

Сама компанія "МакДональдс" була заснована братами Діком і Маком Макдоналдами в 1940 році. Їх перший ресторан відкрився в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія.

McDonald's Famous Barbeque було звичайним кафе для автомобілістів і пропонувало своїм відвідувачам близько 40 видів засмаженого м'яса. Воно приносило братам близько 200 тисяч доларів на рік, але Річард і Моріс безперервно шукали шляхи його вдосконалення.

"МакДональдс" в Сан-Бернардіно, Каліфорнія, 1948 рік Pinterest

У 1948 році Макдоналди зрозуміли, що основний дохід їм приносить продаж гамбургерів, і їх осінило.

Вони зважилися й переробили внутрішній зал ресторану на конвеєр з приготування гамбургерів. У меню лишили лише кілька видів гамбургерів, чіпси й апельсиновий сік, а через рік його доповнили картоплею фрі і улюбленою штатами кока-колою.

Меню "МакДональдс" Pinterest

Завдяки простому меню і швидкому конвеєрному обслуговуванню ціну гамбургерів вдалося знизити до 15 центів, що було набагато девшевле, ніж у інших закладах міста. Підприємство користувалося небувалим успіхом.

Слава про компанію Макдоналдів швидко поширювалася, і незабаром брати представили ліцензії, що дозволяли відкривати їх ресторани в сусідніх містах.

Коли ж дійшла справа до відкриття закладів по всій Америці, то брати взяли в компаньйони Рея Крока, продавця машин з виготовлення молочних коктейлів.

Річард Макдоналд, Моріс Макдоналд, Рей Крок Pinterest

Так у квітні 1955 року "МакДональдс" став корпорацією. Перший ресторан, відкритий нею, називався Original McDonald's, саме з нього починалася історія успіху й популярності знаменитої мережі. А Coca-Cola стала партнером "Макдональдс" фактично з перших днів його існування.

2 березня 1955 року Крок заснував нову френчайзингову компанію "Макдоналдс Систем, Інк.". 15 квітня він відкрив свій перший McDonald's в містечку Дес-Плейнс, штат Іллінойс.

Перший "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Іллінойс, 1955 рік masterok.livejournal.com

Перший "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Іллінойс masterok.livejournal.com

Команда "МакДональдса" в Дес-Плейнс, Іллінойс masterok.livejournal.com

До 1959 року кількість ресторанів, відкритих Кроком, перевищила сотню, а в 1961 році він за 2,7 мільйона доларів викупив у братів Макдоналдів всі права на компанію.

Тоді ж у підвалі ресторану в селищі Елк-Гроув-Вілледж в Іллінойсі Крок відкрив університет гамбургерологіі – перший у світі корпоративний університет підприємства громадського харчування.

Перший "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Іллінойс, 1955 рік masterok.livejournal.com

Музей McDonalds Getty Images

Рей Крок зберіг закладені братами Макдоналд принципи: невелике, але якісне меню, швидке й доброзичливе обслуговування, конвеєрне виробництво бургерів і додав до них найвищі стандарти чистоти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як 1990 року в СРСР вперше відкрився ресторан McDonald's. Бургер там коштував космічних за нинішніми мірками грошей – 3,75 рубля (стільки ж коштував проїзний у метро на місяць). Всього в день відкриття McDonald's обслужив близько 30 тисяч людей.

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