Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань

День знань в Україні традиційно відзначають 1 вересня. У цей день починається новий навчальний рік, в школах і вишах по всій країні відбуваються урочисті лінійки.
Аж до 1930-х років в країнах колишнього Радянського Союзу не було спільної дати початку навчального року. Вперше ж День знань як свято було встановлено на національному рівні в СРСР, в 1984-му році.
OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найкращі листівки і привітання з Днем знань.
Привітання з 1 вересня
Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати. Легкості в новому навчальному році. Дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терпимості і чудових результатів!
З Днем знань. Бажаю летіти на світло знань і науки, як метелик, бажаю з інтересом і ентузіазмом прагнути все до нових успіхів і неодмінно їх домагатися. Нехай цей навчальний рік принесе велику удачу, нехай кожен його день дарує веселий настрій, відмінні оцінки і золоті медалі перемог!
Нехай це свято, цей День знань, подарує цілеспрямованість, ентузіазм і натхнення. Бажаю впевнено йти назустріч до цілей і здійснювати нові відкриття, бажаю високої ерудиції та нескінченного оптимізму, великого і світлого щастя, інтелектуальних здібностей і творчих талантів.
Вірші на 1 вересня
Перша вчителько,
Уклін наш Вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть Вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки.
Картинки на 1 вересня
Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому навчальному році київським вчителям підвищать зарплату. В середньому підвищення складе тисячу гривень.
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