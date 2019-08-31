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Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань

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День знань в Україні традиційно відзначають 1 вересня. У цей день починається новий навчальний рік, в школах і вишах по всій країні відбуваються урочисті лінійки.

Аж до 1930-х років в країнах колишнього Радянського Союзу не було спільної дати початку навчального року. Вперше ж День знань як свято було встановлено на національному рівні в СРСР, в 1984-му році.

OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найкращі листівки і привітання з Днем знань.

Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань

Привітання з 1 вересня

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати. Легкості в новому навчальному році. Дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терпимості і чудових результатів!

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Концерт із клоунами, морозиво за рахунок школи: як святкують День знань в різних країнах

З Днем знань. Бажаю летіти на світло знань і науки, як метелик, бажаю з інтересом і ентузіазмом прагнути все до нових успіхів і неодмінно їх домагатися. Нехай цей навчальний рік принесе велику удачу, нехай кожен його день дарує веселий настрій, відмінні оцінки і золоті медалі перемог!

Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань

Нехай це свято, цей День знань, подарує цілеспрямованість, ентузіазм і натхнення. Бажаю впевнено йти назустріч до цілей і здійснювати нові відкриття, бажаю високої ерудиції та нескінченного оптимізму, великого і світлого щастя, інтелектуальних здібностей і творчих талантів.

Вірші на 1 вересня

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

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"Хочемо навчатись російською мовою!" У Запоріжжі на День знань студенти принесли труну

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

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"Це виснажує": в одному з міст Харківщини школи відмовились від святкової лінійки на День знань

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

Картинки на 1 вересня

Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань
Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань
Перший дзвінок: оригінальні привітання та листівки до Дня Знань

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому навчальному році київським вчителям підвищать зарплату. В середньому підвищення складе тисячу гривень.

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