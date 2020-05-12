Перші дві області в Україні ввели адаптивний карантин: що можна і не можна

У Чернівецькій та Рівненській областях вирішили продовжити дію обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу, першими ввівши так званий адаптивний карантин.

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Відповідне рішення ухвалили обласні комісії ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19. Про це йдеться у повідомленні пресслужб Чернівецької та Рівненської ОДА на сторінках у Facebook.

У Чернівецькій та Рівненській областях ввели адаптивний карантин

Чернівецька область

На Буковині продовжили дію обмежень на:

роботу суб'єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;

перебування у громадських місцях без масок;

проведення масових заходів;

відвідування дитячих та спортивних майданчиків;

надання стоматологічних послуг.

Натомість дозволено відновити роботу:

кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);

адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

музеїв.

Зазначається, що водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Крім цього, продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів і громадського транспорту у Чернівцях.

"Нагадуємо, що особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту ухвалення окремого рішення щодо зняття обмежень. Усі заходи належить здійснювати з дотриманням вимог постанов головного санітарного лікаря України", – звернулися до громадян у Чернівецькій ОДА.

Рівненська область

Зі свого боку у Рівненській ОДА наголосили, що теж не по всій області пом'якшили карантин із 11 травня.

Зокрема, відтермінували послаблення обмежень до 22 травня у Рокитнівському районі, оскільки за останній тиждень там зафіксували значний приріст хворих на коронавірус.

Нині в районі 55 інфікованих, одна людина померла. Через збільшення випадків довелося перенести КПП із села Познань на північний в'їзд/виїзд у село Рокитне.

Також карантинні обмеження продовжать діяти повністю у селі Зоря Рівненського району, де залишається велика кількість хворих на COVID-19. Станом на 12 травня у населеному пункті 84 інфіковані, а це третина від усіх випадків у районі. У селі теж продовжують діяти блокпости.

Відповідне рішення стосується і трьох сіл Корецького району – Світанок, Щекичин і Невірків. За останні дні там теж почастішали нові випадки хвороби.

"Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення щодо послаблення карантину з 11 травня. Разом з тим, за місцевими органами влади залишається право продовжувати чи посилювати карантин залежно від ситуації", – пояснили у Рівненській ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

із 11 травня влада в регіонах України матиме право посилювати ті чи інші карантинні заходи залежно від ситуації, тобто діятиме так званий адаптивний карантин.

Під адаптивний карантин потраплять ті регіони, де спостерігатиметься високий рівень зараження COVID-19.

Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас карантин продовжили до 22 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, карантин в Україні через коронавірус продовжать.

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