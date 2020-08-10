Персеїди досягнуть піку 11-12 серпня: як і де побачити потужний зорепад

Пік зорепаду Персеїд 2020 року очікується в ніч з 11 на 12 серпня. За прогнозами Міжнародної метеорної організації, потужність метеорного потоку може досягти 100 метеорів на годину.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як і де краще за все спостерігати надзвичайне видовище.

Скільки триватимуть Персеїди

Найбільш яскравий і насичений зорепад 2020 року – Персеїди – доводиться на період 17 липня – 24 серпня, але найбільшої інтенсивності він досягне 11-13 серпня, коли Земля буде проходити через найбільшу частину шлейфа комети Свіфта – Таттла.

Персеїди в нічному небі Фото: wsfa.com

Де можна побачити Персеїди?

Зорепад можна побачити неозброєним оком в будь-якій точці світу, а з північної півкулі можна спостерігати до 100 яскравих метеорів, які ніби вилітають із сузір'я Персея (звідси й назва – Персеїди).

При цьому найкращі види відриються в середніх північних широтах: це США, Європа, Канада, пише Daily Mail. Також милуватися видовищем можна в Мексиці і Центральній Америці, Азії, більшій частині Африки та деяких частинах Південної Америки.

Спостерігати Персеїди найкраще в місцевості, віддаленій від вогнів міста, бажано на відкритому просторі: в лісі, степу, на березі моря, річки або озера. При цьому найяскравіші метеори можна буде розглянути навіть у місті в темний час доби.

Спостерігати зорепад Персеїди найкраще далеко від вогнів міста Фото: EarthSky / Facebook

Як побачити Персеїди онлайн

Ті, хто не зможуть з тих чи інших причин побачити метеорний потік наживо, зможуть спостерігати видовище онлайн: трансляція вестиметься, зокрема, на сайті та в YouTube NASA.

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