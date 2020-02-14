Пережиток СРСР: українці перестали довіряти профспілкам – опитування OBOZREVATEL

Українці перестали вірити у профспілки і вважають їх "пережитком СРСР".

Про це стало відомо за результатами опитування серед читачів OBOZREVATEL, проведеного у Telegram.

Так, 48% читачів, на питання чи користуються вони будь-якими профспілковими благами, відповіли "Ні". Крім того, 20% українців продемонстрували, що вважають профсоюзи застарілою системою, яка залишилася від Радянського союзу та потребує реформування.

Українці перестали довіряти профспілкам

Разом з тим, усього 9% читачів зазначили, що користуються профспілками, і усього 5% вважають їх корисними інститутами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, україна критично потребує не тільки осучаснення трудового законодавства, а й перезавантаження інституту профспілок. У нинішньому вигляді вони не виконують свою головну функцію – не захищають права найманих працівників.

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