Перевірити, який час має бути на годиннику після переведення на літній час у ніч на 29 березня, можна за допомогою телефону або пошукової системи.

OBOZREVATEL пропонує читачеві поради, як дізнатися точний час у Києві і Україні.

Більшість сучасних гаджетів вміють самі переводити час, тому можна не турбуватися. Але все ж звірте вранці всі годинники в будинку.

Переведення годинників: як дізнатися точний час вранці 29 березня news.bigmir.net

Упевнитися, чи перевевівся час на електронних пристроях, можна за допомогою Google або зателефонувавши за номером 112. У ситуації з пошуковою системою, досить вбити фразу "час Київ".

Також слід звертати увагу на графіки, які знадобляться вам 29 березня. Наприклад "Укрзалізниця" коригує графік руху поїздів двічі на рік відповідно до літнього і зимового часу. Час авіавилетів також вказується по-новому, починаючи з 3 години ночі 29 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як перейти на літній час без шкоди для здоров'я.

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