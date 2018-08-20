Перетвориться на пустелю: Україні передбачили сумне майбутнє

Приморські області України у майбутньому можуть перетворитися на пустелю.

Про це розповіла член міжурядової групи експертів із питань зміни клімату Світлана Краківська, пишуть "Факти". Учена нагадала, що в Херсонській області вже знаходиться найбільша в Європі пустеля - Олешківські піски.

"Навколо неї посаджений найбільший у світі рукотворний ліс, який стримує просування пісків. На жаль, пожежі і браконьєрські вирубки завдають серйозної шкоди цьому лісові. Ні в якому разі не можна допустити, щоб він зник, адже якщо це станеться, то глобальне потепління допоможе пустелі збільшитися ", - попередила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, клімат в Україні поки залишається помірно континентальним, проте деякі коливання все ж спостерігаються.