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''Перетворити на дике поле!'' Відомий композитор ''розсекретив'' плани США на Україну

26.8тЧитати матеріал російською

Україну знищують по якійсь системі американців під назвою "план Моргентау", перетворюючи на село.

Таку заяву в ефірі телеканалу "Наш" зробив український композитор Володимир Бистряков (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За його словами, цей план націлений на скорочення вузів і шкіл в Україні, ліквідацію бюджетної форми навчання. Спочатку він був створений для того, щоб довести до банкрутства післявоєнну Німеччину.

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"Україна стрімко перетворюється на аграрну країну. Сільське господарство офіційно оголошено драйвером економіки, архаїзація всіх галузей життя, починаючи з упору на АПК (агропромисловий комплекс), фактично є основою на поточні ідеології. Це з нас роблять "кугутів" провінційних", – сказав композитор.

Володимир Бистряков

Володимир Бистряков

скріншот

За його словами, це нібито видається за офіційну культуру, а з українців "вибивають міську культуру і російську мову".

"Тому що вона не вписується в парадигму "плану Моргентау", – додав Бистряков, сказавши, що з українців хочуть зробити рабів.

Також композитор зазначив, що громадяни їдуть працювати за кордон і не розвивають власну економіку. На думку Бистрякова, безвіз з ЄС нібито націлений на те, щоб "перетворити країну на дике поле між Європою і Росією".

Увага! Відео містить пропаганду!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Бистрик обзивав прагнення до автокефалії УПЦ "зрадою" і "зрадою своєї душі".

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Михайло Бриних, Володимир Бистряков
Місце
Україна
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Ой ДУРАК !!!!!!!
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Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Обьявить в Киеве военное положение, и поставить бьістрякова к стенке.
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Осадчий Олександр, - Для чого так ускладнювати? З нього буде досить "вишуканої розмови". При діареї всього іншого помічати вже не буде потреби.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Бистряк -- міняй траву ! Терміново, баран мокшанський !
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