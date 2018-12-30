''Перетворити на дике поле!'' Відомий композитор ''розсекретив'' плани США на Україну

Україну знищують по якійсь системі американців під назвою "план Моргентау", перетворюючи на село.

Таку заяву в ефірі телеканалу "Наш" зробив український композитор Володимир Бистряков (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За його словами, цей план націлений на скорочення вузів і шкіл в Україні, ліквідацію бюджетної форми навчання. Спочатку він був створений для того, щоб довести до банкрутства післявоєнну Німеччину.

"Україна стрімко перетворюється на аграрну країну. Сільське господарство офіційно оголошено драйвером економіки, архаїзація всіх галузей життя, починаючи з упору на АПК (агропромисловий комплекс), фактично є основою на поточні ідеології. Це з нас роблять "кугутів" провінційних", – сказав композитор.

Володимир Бистряков скріншот

За його словами, це нібито видається за офіційну культуру, а з українців "вибивають міську культуру і російську мову".

"Тому що вона не вписується в парадигму "плану Моргентау", – додав Бистряков, сказавши, що з українців хочуть зробити рабів.

Також композитор зазначив, що громадяни їдуть працювати за кордон і не розвивають власну економіку. На думку Бистрякова, безвіз з ЄС нібито націлений на те, щоб "перетворити країну на дике поле між Європою і Росією".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Бистрик обзивав прагнення до автокефалії УПЦ "зрадою" і "зрадою своєї душі".