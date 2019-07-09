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"Перестаньте дивитися росТБ!" Соколова різко вгамувала Зеленського через мову

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Президенту України Володимиру Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала аж ніяк не заборона російської мови в регіоні.

З таким зверненням до глави держави звернулася українська журналістка Яніна Соколова на своїй сторінці у Facebook. Вона також наголосила, що подібна риторика повністю повторює пропагандистські штампи Кремля.

"Донбас — це Україна. Тому — українська. Причина війни не в мові! Пане президенте, перестаньте дивитися росТБ", — обурено написала Соколова.

Під її постом українці висловили підтримку такої позиції і засудили спроби Зеленського загравати з проросійською аудиторією, спекулюючи на темі надуманого мовного конфлікту.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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"Ну, ніби вже давно всім зрозуміло, що українська мова — це наша зброя. Говориш російською — чекай на братушок, які прийдуть тебе захищати від "бандерівців", "Він із себе дурника вдає! Всі ми розуміємо, що війна не через мову. Війна через те, що Україна обрала курс на Європу і намагається вибратися з-під впливу Росії. Мова лише привід, яких Росія напридумує сотні, щоб повернути Україну до свого концтабору", — пишуть у коментарях.

"Перестаньте дивитися росТБ!" Соколова різко вгамувала Зеленського через мову

"Перестаньте дивитися росТБ!" Соколова різко вгамувала Зеленського через мову

"Космонавт, бл@ть! Він існує у дивному світі. Гарцюй на землю, Вово! Ти Зе*бав усіх. Ближче до людей!", "Він не може перестати. Це його ринок збуту", "Ось краще взагалі мовчати людині", "Може, нагадати президенту байку про "Вовка і Ягня" Крилова?! Там чітко вказана причина", — обурюються українці.

"Перестаньте дивитися росТБ!" Соколова різко вгамувала Зеленського через мову

"Перестаньте дивитися росТБ!" Соколова різко вгамувала Зеленського через мову

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Мовний скандал Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Яніна Соколова Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Почему овномовные всегда используют произведения русской классики?))
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Бедный Петр
Бедный Петр
Янина сядь на бутылку и заткнись!
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Махно Володимир
Махно Володимир
зеленый лох полный! тупой и необразованный! на сцене щута играть у него лучше выходило!
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