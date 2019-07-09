"Перестаньте дивитися росТБ!" Соколова різко вгамувала Зеленського через мову

Президенту України Володимиру Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала аж ніяк не заборона російської мови в регіоні.
З таким зверненням до глави держави звернулася українська журналістка Яніна Соколова на своїй сторінці у Facebook. Вона також наголосила, що подібна риторика повністю повторює пропагандистські штампи Кремля.
"Донбас — це Україна. Тому — українська. Причина війни не в мові! Пане президенте, перестаньте дивитися росТБ", — обурено написала Соколова.
Під її постом українці висловили підтримку такої позиції і засудили спроби Зеленського загравати з проросійською аудиторією, спекулюючи на темі надуманого мовного конфлікту.
Яніна Соколова
"Ну, ніби вже давно всім зрозуміло, що українська мова — це наша зброя. Говориш російською — чекай на братушок, які прийдуть тебе захищати від "бандерівців", "Він із себе дурника вдає! Всі ми розуміємо, що війна не через мову. Війна через те, що Україна обрала курс на Європу і намагається вибратися з-під впливу Росії. Мова лише привід, яких Росія напридумує сотні, щоб повернути Україну до свого концтабору", — пишуть у коментарях.
"Космонавт, бл@ть! Він існує у дивному світі. Гарцюй на землю, Вово! Ти Зе*бав усіх. Ближче до людей!", "Він не може перестати. Це його ринок збуту", "Ось краще взагалі мовчати людині", "Може, нагадати президенту байку про "Вовка і Ягня" Крилова?! Там чітко вказана причина", — обурюються українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Зеленський висловився про українську мову на Донбасі. "Мені, чесно вам скажу, абсолютно все одно, якою мовою говорите, ви завжди українці, ми всі один одного розуміємо", — сказав він.
Потім керівник Офісу президента Андрій Богдан припустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.
На пресконференції у Торонто Зеленський заявив, що Україні потрібно повертати своїх людей, не звертаючи уваги на те, якою мовою вони говорять.
8 липня президент Зеленський сказав, що жителям окупованого Донецька треба надати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.
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