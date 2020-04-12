Переплутав: Шмигаль оскандалився з великоднім привітанням

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, звертаючись з привітаннями до християн західного обряду переплутав Великдень із Різдвом Христовим.

Привітання з'явилося у Telegram-каналі посадовця. У повідомленні Шмигаль зазначив, що цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та "йдуть до церкви, щоби привітати народження Христа".

Зазначимо, свято Різдва, яке знаменує народження Ісуса Христа, католики відзначають 25 грудня, а через два тижні після цього – і християни східного обряду. У той же час, Великдень встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Католицька церква відзначає Великдень у 2020 році в неділю, 12 квітня. Східні християни – через тиждень, 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному і Полтаві священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!