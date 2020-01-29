Перепис у сучасному світі вже не працює: Дубілет пояснив, як рахували українців

Проведений в Україні електронний перепис населення в прямому сенсі слова переписом не був.

Про це в ефірі "1+1" повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

Чиновник пояснив, що в 21 столітті традиційний підрахунок населення вже не працює. Він розповів, що під час пробного перепису, який в грудні тривав у районах Києва та Київської області, приблизно 25% громадян взагалі не відчиняли дверей співробітникам Держстату.

Перепис в Україні

"Знову ж таки, якщо говорити бюрократичною мовою – це не перепис. Але якщо ми говоримо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей живе в Україні, то цей метод цілком прийнятний. Ми будемо його використовувати насамперед у плануванні інфраструктури. Тому що, знаєте, зараз дороги, школи, дитячі садки тощо", – зазначив Дубілет.

Міністр підкреслив, що уряд почав велике будівництво й "потрібно розуміти, де у нас реально скільки живе людей".

Дубілет додав, що в лютому-березні відбудеться наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, щоб встановити точну кількість осіб, які проживають в окремих населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані так званого електронного перепису населення України показали, що в країні живе 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Оцінка проводилася за станом на 1 грудня 2019 року.Водночас перепис не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення результатів не перевищує 2,86%.

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