Головна Новини
29 січня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Перепис у сучасному світі вже не працює: Дубілет пояснив, як рахували українців

1.5т
Читати матеріал російською

Проведений в Україні електронний перепис населення в прямому сенсі слова переписом не був.

Про це в ефірі "1+1" повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

Чиновник пояснив, що в 21 столітті традиційний підрахунок населення вже не працює. Він розповів, що під час пробного перепису, який в грудні тривав у районах Києва та Київської області, приблизно 25% громадян взагалі не відчиняли дверей співробітникам Держстату.

Перепис в Україні

Перепис в Україні

"Знову ж таки, якщо говорити бюрократичною мовою – це не перепис. Але якщо ми говоримо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей живе в Україні, то цей метод цілком прийнятний. Ми будемо його використовувати насамперед у плануванні інфраструктури. Тому що, знаєте, зараз дороги, школи, дитячі садки тощо", – зазначив Дубілет.

Міністр підкреслив, що уряд почав велике будівництво й "потрібно розуміти, де у нас реально скільки живе людей".

Дубілет додав, що в лютому-березні відбудеться наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, щоб встановити точну кількість осіб, які проживають в окремих населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані так званого електронного перепису населення України показали, що в країні живе 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Оцінка проводилася за станом на 1 грудня 2019 року.Водночас перепис не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення результатів не перевищує 2,86%.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
19
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Рассказать методику проведения переписи, слабо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
шарлатан. выкачка бюджетных денег на гадание на кофейной гуще. понятно почему ему зарплата не нужна вовсе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги