Перепис населення в Україні пройде за допомогою смартфонів

Перепис населення в Україні буде відбуватися за допомогою смартфонів. Він запланований на 2020 рік.

Про це для Liga.net повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економрозвитку і торгівлі України Степан Кубів. За його словами, до цього держава готується вже кілька років.

"Ми пропонуємо громадянам самостійно заповнити потрібні дані в електронному кабінеті домогосподарства, наприклад, через смартфон. Заповнена інформація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб обмежити доступ під час передавання на центральний сервер", – пояснив він.

Ті, хто не зможе зробити це самостійно, скористаються послугами представників команди перепису і заповнять традиційну анкету.

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Як писав OBOZREVATEL, у квітні Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію, яка буде відповідати за перепис населення в країні, запланований у 2020 році.

Вона координуватиме дії місцевої влади і уряду. Увійдуть туди заступники практично всіх міністерств.

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