"Згадувати як Сталіна!" У Шустера розгорівся скандал через перепис Дубілета

Остання оцінка наявного населення України, яка показала, що в країні живе 37 млн 289 тисяч осіб, проводилася за трьома методологіями, тобто враховувала дані з різних джерел.

Усі вони дали приблизно один і той же результат. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" від 31 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він вказав, що встановити, скільки людей живе в Україні, було одним із перших завдань уряду.

Під час ефіру міністр дискутував із заступником директора Інституту cоціології НАН України Євгеном Головахою.

Останній стверджував, що в країні необхідно провести традиційний перепис, який, можливо, може дати більш точний результат.

Дмитро Дубілет і Євген Головаха Скрін відео

"Очевидний варіант, який стояв перед нами, це зробити традиційний перепис населення. Ми його зробили в тестовому режимі. У двох регіонах Києва та Київської області ми провели тестовий перепис... Я просто не міг повірити своїм очам – 25% людей не відчиняють дверей", – вказав на проблему Дубілет.

Навіть за допомогою ефективної інформаційної кампанії, додав він, кількість таких людей не може бути зменшена до принаймні 10%.

Дмитро Дубілет Скрін відео

Крім того, в 2001 році на перепису населення соціологи часто користувалися записами комірних книг ЖЕКів. "Це в кращому випадку. А в гіршому вони вигадували ці дані", – розповів міністр.

Традиційний спосіб за стандартним алгоритмом дав би приблизні результати тільки в 2021 році й він би коштував близько 4 млрд гривень, наголосив Дубілет.

"Є способи скорочення витрат. Але вас будуть згадувати, як колись Сталіна згадували, що він сховав дані перепису, які йому не сподобалися, а вас будуть згадувати як людей, які не провели перепис. І будуть вивчати ваші мотиви, чому ви цього не зробили", – заявив Головаха.

Скрін відео

На запитання ведучого, чи бере Головаха до уваги нові цифри, він відповів: "Можливо, це така точна, правильна цифра. Якби мене запитали, яке населення... я б сказав, що десь 36-38 мільйонів. Взяли б середнє, і з похибкою було б 37. Так це ще б було дешевше".

"На цю методику ми витратили нуль державних коштів. Вона нічого не коштувала", – відповів Дубілет.

Скрін відео

Пропонуємо подивитися трансляцію "Свободи слова":

Як писав OBOZREVATEL, відповідно до так званого електронного перепису населення в Україні проживає 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

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