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16 жовтня • оновлено в 11:28
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Перепись населения в "ДНР": что будет дальше

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С 1 по 14 октября 2019 года на территории "ДНР" проводилась "республиканская" перепись населения. Поскольку это первое подобное мероприятие за недолгий период существования "недогосударства", люди пристально следили за происходящим и у многих людей возникли опасения, что будет с информацией, которую собрали переписчики.

Несмотря на опубликованный регламент, процесс проходил с потолка. Местным администрациям шепнули, какие данные нужны в обязательном порядке, а что может и подождать.

Необходимо найти пустующее жилье, которое можно отжать на основании пресловутого документа, в котором черным по белому написано:

"Имущество, не имеющее собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозяйным и переходит в собственность ДНР по приобретательной давности, которая равняется трем месяцам (90 дней) с момента поступления заявления в органы полиции или органы местного самоуправления, и оформляется решением органов доходов и сборов (ст. 1.3)". (регулируется Временным порядком, утвержденным Постановлением СМ ДНР от 12.03.2015 № 3-16).

Перепись населения в "ДНР"

Перепись населения в "ДНР"

Деловой Донбасс

Несмотря на раздутый штат переписчиков, никакой регламент не соблюдается даже для видимости. Вопросы у каждого разные, количество с заявленными не совпадает, способы переписи тоже отличаются, некоторых "переписывают" по несколько раз. Принявшим участие в переписи населения выдают справки об участии, они нужны для контроля. Через несколько дней по домам выборочно пройдут координаторы переписчиков, которые должны проверить не подтасованы ли результаты.

Новини
Перепись населения в "ДНР": что задумали Пушилин и Россия

Перепись населения покажет не только количество избирателей, которые нужно вычеркнуть из украинских списков электората, но и степень поддержки населением власти "ДНР". Для людей это мероприятие, важное, так как организовано "народной властью", и участвуя или не участвуя в нем, население тем самым показывает своё отношение к главарям "республики" и внутренней политике государства. Исходя из этого, можно будет увидеть на сколько снизился рейтинг Пушилина и что можно ожидать в ближайшем будущем "ДНР" в целом.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А слабо киевским властям "мощно ответить" ДНР и ЛНР и провести перепись на подконтрольной нацистам территории Украины?
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Mega Death
Mega Death
"недогосударство " Украина даже перепись населения себе позволить не может))))
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