В сети распространилась информации о предварительной оценке численности населения "ДНР" по состоянию на 01 октября 2019 года. Эти данные были получены по итогам переписи, которая прошла в "республике" с 01 по 14 октября 2019 года. Что интересно, "народная власть" ранее заявляла, что конечные результаты будут озвучены только во втором квартале 2020 года. Давайте рассмотрим, что же насчитало "управление статистики ДНР".

Скрин-шот

В соответствии с поданными подсчетами численности население "ДНР" составляет 2 270 939 человек. Эта цифра в принципе не о чём нам не говорит, потому что, начиная с 2014 года на территории не подконтрольной украинским властям, прибыло очень много людей разных национальностей, которые незаконно пересекали украино-российскую границу.

Итак, чтобы понять реальна эта статистика или нет, нужно сравнить количество населения по городам с 2014 года.

Скрин-шот

За период с 2014 года (официальная информации Министерства социальной политики Украины) по состоянию на 04 ноября 2019 года, в единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 417 267 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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Таким образом, данные которые подает "народная власть ДНР" можно считать абсурдными, не может быть, чтобы население практически не уменьшилось. Например, в Донецке по состоянию на 2014 году проживало 949 825 человек, за 5 лет войны и оккупации там проживает 943 770. Это полный абсурд. Если сравнивать дальше по городам, то там такая же ситуация.

Скорей всего, это была такая себе проверка, "действующей власти ДНР" потому что, она не знает, как ей быть с реальной картиной, которая сложилась после проведенной переписи. В этой истории характерно одно, что молодое население с оккупированной территории Донецкой области за период войны выехало и там остались в большей степени пенсионеры. Исходя из этого вывод лишь один, "ДНР" – это псевдореспублика, которая построена на вранье и лжи.

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