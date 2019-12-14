Головна Новини
14 грудня • оновлено в 16:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Перенесення Різдва в Україні: у ПЦУ розкрили подробиці

1.2т
Читати матеріал російською

Православна церква України має намір перенести дату святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня і провести реформу церковного календаря.

Щоправда, коли більшість українців буде до цього готовою. Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ в Києві заявив митрополит Епіфаній, передає РБК-Україна.

За його словами, церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

Новини
В Україні перенесуть Різдво: коли і як будемо святкувати

У ПЦУ розкрили подробиці перенесення Різдва в Україні

У ПЦУ розкрили подробиці перенесення Різдва в Україні

"Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується західного регіону. Тому ми будемо й далі вести просвітницьку роботу і, коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, проведемо календарну реформу", – поділився планами ПЦУ її глава.

Священнослужитель зауважив, що на відміну від західних, у східних регіонах нині немає особливих протистоянь щодо змін у церковному календарі.

Водночас Епіфаній підкреслив, що Православна церква України не може ставити на порядок денний питання, яке зокрема стосується і перенесення святкування Різдва, поки ще й сама тільки "стає на ноги".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

  • У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

  • Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

  • Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

  • З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

  • Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

  • Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" у питанні про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

  • Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Різдво
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Православна церква України перенос Різдва
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Создатель к ним от этого ближе не станет)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Pyankovsky Alexey, Создатель к гундяевской секте ближе не стал,ибо это отдел пропаганды ФСБ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Сектанты аж пищат, хотят к католикам.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Крым Андрей, Сталин создал секту РПЦ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги