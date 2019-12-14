Перенесення Різдва в Україні: у ПЦУ розкрили подробиці

Православна церква України має намір перенести дату святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня і провести реформу церковного календаря.

Щоправда, коли більшість українців буде до цього готовою. Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ в Києві заявив митрополит Епіфаній, передає РБК-Україна.

За його словами, церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

У ПЦУ розкрили подробиці перенесення Різдва в Україні

"Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується західного регіону. Тому ми будемо й далі вести просвітницьку роботу і, коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, проведемо календарну реформу", – поділився планами ПЦУ її глава.

Священнослужитель зауважив, що на відміну від західних, у східних регіонах нині немає особливих протистоянь щодо змін у церковному календарі.

Водночас Епіфаній підкреслив, що Православна церква України не може ставити на порядок денний питання, яке зокрема стосується і перенесення святкування Різдва, поки ще й сама тільки "стає на ноги".

Як писав OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" у питанні про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

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