Перенесення Різдва в Україні: Епіфаній назвав умову

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що питання про перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня має сприйматися народом позитивно.

Про це він заявив в інтерв'ю ZIK, зазначивши, що перехід повинен бути поступовим, але не назвав конкретних термінів.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським, календарем (25 грудня. — Ред.). І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це сприйматиме український народ", — зазначив митрополит.

"Зараз передбачити, скільки потрібно років для цього, досить складно. Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне ніяких проблем", — додав Епіфаній.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше архієпископ Євстратій Зоря заявив, що питання про перенесення Різдва із 7 січня на 25 грудня в Україні не розглядається єдиною помісною церквою.

За його словами, поширення подібної інформації російськими ЗМІ є диверсією, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки й недовіру серед православних в Україні.

Водночас Епіфаній заявляв про передчасність вирішення питання про перенесення святкування Різдва.