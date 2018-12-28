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Перенесення Різдва в Україні: Епіфаній назвав умову

116.6тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що питання про перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня має сприйматися народом позитивно.

Про це він заявив в інтерв'ю ZIK, зазначивши, що перехід повинен бути поступовим, але не назвав конкретних термінів.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським, календарем (25 грудня. — Ред.). І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це сприйматиме український народ", — зазначив митрополит.

"Зараз передбачити, скільки потрібно років для цього, досить складно. Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне ніяких проблем", — додав Епіфаній.

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Facebook, митрополит Епіфаній

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше архієпископ Євстратій Зоря заявив, що питання про перенесення Різдва із 7 січня на 25 грудня в Україні не розглядається єдиною помісною церквою.

За його словами, поширення подібної інформації російськими ЗМІ є диверсією, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки й недовіру серед православних в Україні.

Водночас Епіфаній заявляв про передчасність вирішення питання про перенесення святкування Різдва.

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
прикольно
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Давно пора перенести и пасху, и Рождество! Чтобы кацапье осрамилось! Мы должны быть с Европой! Кто не согласен - валите нах из Украины! Все старики, кому больше 30 лет - носитили ватной идеологии и враги народа. За паребрик или на гиляку! Мы украинцы, мы хотим быть католиками со своим томасом и патрихатом, как все нормальные люди! Кто не согласен - валите в свой кацапстан! Когда же вы уже сдохните, пенсионеры - враги народа. Чтобы украина жила свободной от Ватки. Вперёд в европейское будущее, товарищи!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Хорошо Хорошо, мальчик, коли вы хотите стать католиками, для чего вы выпрашивали томос у правоставного кнстантинопольского патриарха?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Хорошо Хорошо, и вот еще вопрос - твои родители уже сдохли, выполняя твое же пожелание?
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Хилько Влад
Хилько Влад
Христопродавцы турецкоподданные, почем опиум для народа.
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