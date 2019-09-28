Переведення годинника скасують? Як перейти на зимовий час і що чекає українців

В Україні знову переведуть годинники на зимовий час уже 27 жовтня. Щорічний ритуал скасовувати не будуть, хоча розмови на цю тему тривають регулярно.

Чому українці досі переводять стрілки годинника і коли це закінчиться – з'ясовував OBOZREVATEL.

Цей текст про:

переведення годинника на зимовий час. Коли це робиться і чому;

досвід Європи. Які зміни там хочуть впровадити з наступного року;

вплив переведення годинників на економіку і організм людини.

Так годинник переводять?

Так, цього року точно. На годину назад стрілку треба буде перевести в ніч на 27 жовтня. Розпорядження вже є і воно підписане у Кабінеті міністрів. Фото опублікував уже заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Тарас Качка.

"Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" 27 жовтня 2019 року в 4 (чотири) години за київським часом скасовується літній час із переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", – зазначено у документі.

Документ про переведення годинника Facebook: Тарас Качка

У зв'язку із переведенням стрілок уряд просить ЗМІ інформувати українців про закінчення літнього часу, зокрема щодня протягом трьох останніх днів перед скасуванням дії літнього часу (з 24 по 26 жовтня).

Так буде і далі?

Так, поки реальних просувань немає. Українські чиновники кажуть про досвід Європейського Союзу, де всерйоз заговорили про скасування сезонного часу. Щоправда, через бюрократію процес занадто затягнувся.

Єврокомісія ще 5 липня 2018 року запустила на своєму сайті онлайнголосування, де кожен житель ЄС може підтримати ідею скасувати практику сезонного часу. За попередніми даними, приблизно 80% (4,6 мільйонів осіб) тих, хто проголосував, підтримали ідею.

А вже 26 березня 2019 року Європарламент висловився "за" ініціативу і проголосував за скасування щорічного переходу. Як пише DW, відповідно до затвердженого графіка країни-члени ЄС повинні повідомити Єврокомісії до квітня 2020 року, якого часу – літнього чи зимового – вони у довгостроковій перспективі дотримуватимуться на своїй території.

У березні 2021 року годинникові стрілки востаннє переведуть на 60 хвилин вперед — відповідно до літнього розпорядку. Щоб уникнути різнобою, держави мають використовувати майбутній часовий проміжок, щоб узгодити своє рішення із сусідніми країнами і виробити єдиний консенсус.

Яке відношення до цього має Україна?

Практика переведення годинників офіційно затверджена постановою Кабміну ще у 1996 році. Відповідно до ухвалених норм, перехід на зимовий час в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня о 4-й годині ранку на 1 годину назад, на літній – в останню неділю березня о 3-й годині ночі на 1 годину назад.

У коментарях до публікації заступник міністра економічного розвитку, голова Державної митної служби Максим Нефьодов написав, що поки планів скасувати переведення годинників немає. "Поки ЄС переводить годинник, немає".

Як переведення годинника впливає на економіку?

Про відсутність реального економічного ефекту від щорічного переходу на той чи інший час у коментарі OBOZREVATEL заявив заступник директора з наукової роботи Інституту загальної енергетики НАН України Віктор Білодід.

"Для України, яка перебуває в одному часовому поясі – сенсу у переході на літній і зимовий час не бачу ніякого. Єдине, може виникнути невелика проблема для крайніх східних і західних територій, але тут необхідно просто змістити початок і кінець робочого дня. Особливих труднощів не буде, всім стане зручніше", – пояснив науковий працівник.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що переведення годинників ніяк не впливає на споживання електроенергії.

"Зараз, враховуючи, що ми споживаємо електроенергію фактично в цілодобовому режимі, навіть коли відпочиваємо – холодильники, бойлери увімкнені тощо – то вплив цього фактора переходу на зимовий і літній час втрачає свою актуальність. Тому у Євросоюзі було рішення, щоб перейти до системи постійного часу.

Колись це було зроблено, за часів перебудови Радянський Союз перейшов до моделі, яка тоді працювала в Європі. Ми залишалися в ній до цього часу. Очевидно, що коли Євросоюз схвалить рішення перейти до постійного часу, не змінювати зимовий і літній час, то Україна теж відмовиться від цього, бо це робити доречніше разом із Євросоюзом, бо не буде проблем, пов'язаних із узгодженням часових поясів, які виникають постійно при переході на зимовий і літній час. Якщо ми перебуваємо у єдиному режимі і робимо перехід разом із ними, то, коли вони скасують, і нам буде доцільно зробити те ж саме", – детально пояснив фахівець.

Як переведення годинника впливає на здоров'я людини?

Перехід на новий час є навантаженням для організму, оскільки йому складно звикнути до нового режиму, проте лікарі радять підготуватися до переходу на зимовий час заздалегідь, щонайменше за тиждень.

Пропонуємо ознайомитися зі списком корисних порад, які допоможуть швидше привести себе в норму:

Сон. По-перше, треба скоригувати режим сну заздалегідь. Зокрема хоча б за тиждень до переходу на зимовий час. У разі, якщо заснути раніше не виходить, перед сном можна прийняти теплу ванну, яка розслабляє і допомагає швидше заснути.

Режим дня. Раз лягати доведеться раніше, то вечеряти також доведеться на годину раніше, ніж зазвичай. До цього варто підготуватися. У цей період – день-два до початку переходу на зимовий час – краще відмовитися від вживання алкоголю і кави з кофеїном.

Діти. Дітям можна допомогти адаптуватися. Тут застосовуються схожі поради, як і для дорослих. Зокрема перемістити на годину раніше режим дня, а також відхід до сну.

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