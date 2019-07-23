Перейменування УПЦ МП: суд виніс нове скандальне рішення

Суд відхилив апеляцію Міністерства культури щодо скасування призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату, яка повинна була вказати приналежність до Російської православної церкви.

Про це повідомляється на сайті Синодального юридичного відділу УПЦ (МП). Рішення було винесено Шостим апеляційним адміністративним судом Києва в понеділок, 22 липня.

"Суд залишив в силі рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи про УПЦ, в тому числі – вносити нові записи до Єдиного державного реєстру", – сказано в повідомленні.

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УПЦ МП Судово-юридична газета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 20 грудня 2018 року прийняла закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

20 квітня Конституційний суд України відкрив провадження у зв'язку зі скаргою нардепів від "Опозиційного блоку" про визнання відповідного закону неконституційним.

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив процес примусового перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

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