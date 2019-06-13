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/Суспільство

Перейменування Києва: в Росії огризнувся на рішення США

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У Федеральній службі державної реєстрації, кадастру і картографії Росії заявили, що не будуть змінювати написання столиці України з Kiev на Kyiv.

У відомстві зазначили, що рішення ради США з географічних найменувань "не є обов'язковими або рекомендаційними для картографічних служб інших країн, в тому числі РФ", передає ТАСС.

"У російських картографічних творах і виданнях найменування міста як "Київ" вживається відповідно до російського законодавства (розпорядження президента" Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їх столиць")", - йдеться в повідомленні.

Київ

Київ

24 канал

Відомство зазначає, що відповідно до рішень Міждержавної ради з геодезії і картографії країн СНД ведеться каталог географічних найменувань країн СНД, який доступний на сайті.

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"Українська картографічна служба, починаючи з 2016 року, перестала брати участь в цій роботі", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України на англійській мові.

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Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Теперь Куяне запануют
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Українка Надія
Українка Надія
А МИ ТУТ ЗАПЕРЕЖИВАЛИ, ШО ТАМ В РАСЄЇ ДУМАЮТЬ... ВІД ТОГО, ПРИЗНАЮТЬ ВОНИ ЧИ НІ, КИЇВ НЕ ЗМІНИТЬСЯ, ЗАЛИШИТЬСЯ НАЗАВЖДИ КИЇВОМ, А НОВИЙ АНЕКДОТ Є - КАДИРОВ ПООБІЦЯВ ПАЛЬЦІ ЛАМАТИ ДОБЛЕСНИМ ГЕРОЯМ РОСІЙСЬКОГО ДИВАННОГО ВІЙСЬКА, ЯКЩО ХТОСЬ НАПИШЕ ПРО ЧЕЧНЮ ПОГАНО, ПЕРЕДИВИЛАСЬ БАГАТО СОЦМЕЕРЕЖ, ТАКИ СЛУХАЮТЬСЯ ГЕРОЇЧНІ ВАТНИКИ КАДИРОВА, ЧЕКАЄМО НОВИХ ВАТНИХ АНЕКДОТІВ
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
дед,родился в районе 189х,говорил всегда Кыев,в Позняках,у Кыеви..,Кийив ,придумали жлобы западэнские,канадийанськи гэмыгрыянты ,рагули.
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