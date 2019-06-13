Перейменування Києва: в Росії огризнувся на рішення США

У Федеральній службі державної реєстрації, кадастру і картографії Росії заявили, що не будуть змінювати написання столиці України з Kiev на Kyiv.

У відомстві зазначили, що рішення ради США з географічних найменувань "не є обов'язковими або рекомендаційними для картографічних служб інших країн, в тому числі РФ", передає ТАСС.

"У російських картографічних творах і виданнях найменування міста як "Київ" вживається відповідно до російського законодавства (розпорядження президента" Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їх столиць")", - йдеться в повідомленні.

Київ 24 канал

Відомство зазначає, що відповідно до рішень Міждержавної ради з геодезії і картографії країн СНД ведеться каталог географічних найменувань країн СНД, який доступний на сайті.

"Українська картографічна служба, починаючи з 2016 року, перестала брати участь в цій роботі", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України на англійській мові.

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