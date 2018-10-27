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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Переведення годинника скасують? Як перейти на зимовий час і до чого готуватися українцям

24.4тЧитати матеріал російською

В Україні пропонують повністю скасувати щорічні переходи на літній і зимовий час. Після введення практики одного часового поясу в Європейському Союзі Кабінет міністрів планує залишити країну на зимовому часі.

Наскільки реальний такий варіант і чого чекати українцямз'ясовував OBOZREVATEL.

Так робить Європа

Єврокомісія ще 5 липня запустила на своєму сайті онлайн-опитування, де кожен житель ЄС може підтримати ідею скасувати практику сезонного часу. За попередніми даними, приблизно 80% (4,6 мільйонів осіб) тих, хто проголосував, підтримали ідею.

Після голосування у ЄС почався процес імплементації цього рішення. Як заявив глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, у недалекому майбутньому рішення буде прийняте.

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"Мільйони відповіли і вірять, що в майбутньому літній час має бути цілий рік, і це станеться. Люди цього хочуть, ми це зробимо", — заявив Юнкер.

Переведення годинника скасують? Як перейти на зимовий час і до чого готуватися українцям

Точнішу дату для ЄС назвала єврокомісар Віолета Булк.

"З кінця жовтня 2019 року сезонного переведення годинників більше не буде", — передає її слова Reuters .

Ідею з переходом на єдиний час підтримують і у Британії. У разі виходу країни країни з ЄС органи влади приймуть рішення залишитися на "зимовому" або "літньому" часу.

Що буде в Україні

Практика переведення годинників офіційно затверджена постановою Кабміну ще у 1996 році. Згідно із прийнятими нормами, перехід на зимовий час в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня о 4-й годині ранку на 1 годину назад, на літній — в останню неділю березня о 3-й годині ночі на 1 годину назад.

Перехід на зимовий час в Україні в цьому році відбудеться 28 жовтня о 4:00 ранку.

Чи буде це крайнє переведення годинників, OBOZREVATEL пояснили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

"Україна взяла курс на євроінтеграцію, яким передбачається імплементація європейського законодавства, чинний на території України порядок обчислення часу є оптимальним, узгодженим із міжнародною практикою обчислення часу, сприяє адаптації всього спектру міжнародних економічних, культурних та інших відносин, відповідає її географічному положенню", — розповіли у прес-службі відомства.

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При цьому у Мінекономрозвитку підтвердили, що у разі прийняття рішення про скасування переходу в ЄС аналогічна пропозиція буде відразу ж розглянута на рівні Кабінету міністрів. Щоправда, чи є якесь економічне обгрунтування для цього кроку, у відомстві не знають.

"Економічне обгрунтування щорічного переходу на літній час та інформація про зменшення споживання електроенергії при переході на літній час у Мінекономрозвитку відсутня", — підсумували у відомстві.

Дивіться відео на тему

Раніше про відсутність реального економічного ефекту від щорічного переходу в коментарі OBOZREVATEL заявив заступник директора з наукової роботи Інституту загальної енергетики НАН України Віктор Білодід.

"Для України, яка розташована в одному часовому поясі — сенсу в переході на літній і зимовий час не бачу жодного. Єдине, може виникнути невелика проблема для крайніх східних і західних територій, але тут необхідно просто змістити початок і кінець робочого дня. Особливих труднощів не буде і всім стане зручніше", — пояснив науковий співробітник.

З огляду на ідею Європейського Союзу скасувати сезонне переведення годинників лише через рік, в Україні практика переходу в часі збережеться мінімум до жовтня 2019 року.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Стресс от перехода пропадет, его сменит стресс от квитанций зимнего расхода ЭЭ
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Прокопец Геннадий
Прокопец Геннадий
...переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа утра на 1 час назад, на летнее — в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи на 1 час назад. всё, назад в яму;)
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