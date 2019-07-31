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"П**дуй в Москву, в*тний діплодок!" Відомий активіст гостро відповів нардепу від партії Зеленського через георгіївські стрічки

3.9т Читати матеріал російською

Активіст, екс-глава "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко опублікував звернення до голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова і президента України Володимира Зеленського з вимогою відреагувати на заяви майбутнього нардепа Максима Бужанського.

"Новоспечений народний депутат Бужанський від партії "Слуга народу" заявив, що він хоче скасувати День пам'яті і примирення, святкуватиме День перемоги і взагалі треба дозволити носити георгіївську стрічку. Якщо ви не в курсі, то Бужанський – це антимайдановець, який підтримує Януковича, др*чить на Сталіна і він дав інтерв'ю сайту Медведчука", – говорить Стерненко.

Бужанський і Стерненко

Бужанський і Стерненко

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Активіст також нагадав, що зараз триває вже шостий рік військової агресії Росії, яка дуже активно використовує георгіївську стрічку і культ "побєдобєсія".

"Якщо Бужаньскому дуже хочеться тягати цю срань – георгіївську стрічку – і святкувати "день пабеди", то нехай п*здує в Москву і там святкує все, що завгодно і з якими завгодно стрічками. Якщо він раптом переплутав, то балотувався він в Верховну Раду, а не ву Державну Думу Російської Федерації. Якщо раптом до Бужанського це не дійде, а я впевнений, що не дійде, тому що до таких ватних диплодоків, як він, мало що доходить, то я окремо хотів би звернутися до голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова і до ідейного гуру цієї політсили Зеленського і сказати, що якщо вони і надалі будуть терпіти у своїй політсилі таких товаришів, які є явними українофобами, то закінчать вони так само, як їхні попередники", – заявив Стерненко.

У коментарях активіста підтримали українці.

"П**дуй в Москву, в*тний діплодок!" Відомий активіст гостро відповів нардепу від партії Зеленського через георгіївські стрічки

"П**дуй в Москву, в*тний діплодок!" Відомий активіст гостро відповів нардепу від партії Зеленського через георгіївські стрічки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Бужанський заявив, що не розуміє суті Дня пам'яті і примирення, а якщо партія "Слуга народу" проголосує проти святкування 9 травня – не підтримає таке рішення. Крім того, він вважає, що символ - червоний мак - "виглядає безглуздо".

Крім того, він підняв слизьку тему, яку часто мусують російські пропагандисти. Так на своїй сторінці в Facebook Бужанський обурився присутності військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат Першої української дивізії "Галичина".

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Сергій Стерненко Макс Бужанський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
9 Травня
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Интересно будет реакция компании Зе, на беканье меканье свiдомо МАНДАйнутого аХтивиста?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Посмешила картинка, где фотографии этих людей вместе. Бужанский выглядит маскулинно, уверенно, по-мужски. А этот бaндepoвец как-то странно, мягко говоря, рот открыт как у ш...хи с инстаграмма. Бужанского выбрали люди, он народный депутат, а кто такой этот гaличaнcкий утырок? Не много на себя берет?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Такое может происходить только на Вукраине. 1. Только на Вукраине из убийцы могут слепить "жертву-активиста". 2.Ни в одной стране мира невозможны угрозы президенту со стороны убийцы.
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