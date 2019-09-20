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20 вересня • оновлено в 17:35
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/ Суспільство

"П**дате-бородате!" Соколова рознесла Пушиліна за ідею про "ДНР" у Росії

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Українська журналістка Яніна Соколова гнівно відреагувала на слова ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що Донбас має увійти до складу Росії як федеративний округ.

Потужну відповідь терористу вона озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У жителів Донбасу має бути неймовірне терпіння, щоб терпіти "неймовірного" Пушиліна. Цей неймовірний, бл*дь, Пушилін своєю заявою поставив під сумнів весь Мінський процес і нормандський формат. Неймовірний довбо*бізм і неймовірно невесела перспектива для жителів окупованих територій" , – обурилася телеведуча.

Соколова наголосила, що через скандальну публічну заяву Пушиліна переговори в Мінську ризикують знову зайти у глухий кут, і люди Донбасу продовжать жити між миром і війною.

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"Пушиліна зрозуміти можна – завершення війни на Донбасі перетворює його із "президента" на гарбуз, натиканий мишами. Уявімо, що Україна і Росія змогли домовитися. Наприклад, росіяни повністю виводять свої війська з Донбасу, але до виборів залишають свій контроль над кордоном. Україна бере під контроль "Л/ДНР" і проводить там вибори за своїми законами. Після чого Росія передає нам кордон. І тут "неймовірний" Пушилін, ймовірно, неймовірно ох*їє. Бо коли після виборів всі питимуть шампанське ротом, він – д*пою, за колючим дротом. Звісно, він у Росію хоче", – пояснила логіку ватажка "ДНР" журналістка.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Після цього вона жорстко звернулася до нього, вимагаючи дати, нарешті, спокій українському Донбасу і забратися геть на територію країни-агресора.

"Так з'*бись ти вже, нарешті, туди! Чого ти людей мучиш, п**дате-бородате?! От щойно ви всі, неймовірні любителі берізок, поїдете у свою країну – повірте, у нас тут одразу і війна закінчиться, і Донбас почують, і російську мову дозволять. А в Росії для вас місця до фіга. У Сибіру на будь-якій ялинці можете "республіку" організувати. Серед песців і куниць – Пушилін чіткий "президент", – затролила терориста Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
как то не заметно обычные журналисты,задача которых состоит в простом донесении информации,превратились в каких то опездалов.хуеплетов и прошмандовок,трущих по ушам свою дурь ,отсебятину и свое видение ситуации,хотя они должны беспристрастно показывать сюжеты,новости итд..
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"П**датое-бородатое!" ? Жди когда тебя сделают Кончитай Вурст ... бородатой.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Только он выступил на федеральном телеканале, и услышали его десятки миллионов. А эту матерную чушку услышат три с половиной человека, и от ее мата сблеванут.
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