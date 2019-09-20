"П**дате-бородате!" Соколова рознесла Пушиліна за ідею про "ДНР" у Росії

Українська журналістка Яніна Соколова гнівно відреагувала на слова ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що Донбас має увійти до складу Росії як федеративний округ.

Потужну відповідь терористу вона озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У жителів Донбасу має бути неймовірне терпіння, щоб терпіти "неймовірного" Пушиліна. Цей неймовірний, бл*дь, Пушилін своєю заявою поставив під сумнів весь Мінський процес і нормандський формат. Неймовірний довбо*бізм і неймовірно невесела перспектива для жителів окупованих територій" , – обурилася телеведуча.

Соколова наголосила, що через скандальну публічну заяву Пушиліна переговори в Мінську ризикують знову зайти у глухий кут, і люди Донбасу продовжать жити між миром і війною.

"Пушиліна зрозуміти можна – завершення війни на Донбасі перетворює його із "президента" на гарбуз, натиканий мишами. Уявімо, що Україна і Росія змогли домовитися. Наприклад, росіяни повністю виводять свої війська з Донбасу, але до виборів залишають свій контроль над кордоном. Україна бере під контроль "Л/ДНР" і проводить там вибори за своїми законами. Після чого Росія передає нам кордон. І тут "неймовірний" Пушилін, ймовірно, неймовірно ох*їє. Бо коли після виборів всі питимуть шампанське ротом, він – д*пою, за колючим дротом. Звісно, він у Росію хоче", – пояснила логіку ватажка "ДНР" журналістка.

Яніна Соколова

Після цього вона жорстко звернулася до нього, вимагаючи дати, нарешті, спокій українському Донбасу і забратися геть на територію країни-агресора.

"Так з'*бись ти вже, нарешті, туди! Чого ти людей мучиш, п**дате-бородате?! От щойно ви всі, неймовірні любителі берізок, поїдете у свою країну – повірте, у нас тут одразу і війна закінчиться, і Донбас почують, і російську мову дозволять. А в Росії для вас місця до фіга. У Сибіру на будь-якій ялинці можете "республіку" організувати. Серед песців і куниць – Пушилін чіткий "президент", – затролила терориста Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного округу.

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін відповів йому, заявивши, що ідея входження терористичної організації "ДНР" у Росію є "поки неактуальною" .

При цьому Затулін додав, що офіційна Москва вважає "Л/ДНР" частиною України.

Пізніше він ще раз наголосив, що Росія не може думати про включення терористичних "Л/ДНР" до свого складу, оскільки є гарантом Мінських угод і ще не вичерпала всі їхні можливості нормалізації ситуації на Донбасі.

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