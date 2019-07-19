Прем’єра американського фільму "Чорнобиль", названого одним з найкращих світових телесеріалів, привернула велику увагу мільйонів глядачів.

Обставини катастрофи на ЧАЕС і зусилля ліквідаторів майстерно, з великою реалістичною силою відтворені американськими митцями. Міні-серіал нагадав про перебіг трагічних подій, які відіграли значну роль в українській і світовій історії.

Проте досі маловідомою залишалася роль окремих творців, зокрема українських, у створенні серіалу.

Нещодавно продюсер і письменник Крейг Мезін, автор серіалу "Чорнобиль", поділився думками про книжки і фільми, якими він користувався у своїй роботі над сценарієм і які допомогли йому глибше осягнути явище Чорнобиля.

Серед них – документальна повість "Чорнобиль" українського письменника Юрія Щербака, видана в 1989 р. в Канаді, США і Великобританії англійською мовою у перекладі з української.

"Ця документальна повість, – зазначив К. Мезін – містить разючі факти з погляду українських і радянських перспектив, включаючи певні дивовижні думки академіка Легасова" (Indie Wire, 04.06.2019).

К. Мезін називає також документальний фільм українського режисера і сценариста Володимира Шевченка "Чорнобиль. Хроніка важких тижнів, 1986 (дикторський текст українського письменника Ігоря Малишевського).

Коментуючи цю інформацію, Юрій Щербак сказав: "Пишаюся тим, що моя документальна повість "Чорнобиль" стала в нагоді при роботі Крейга Мезіна над сценарієм. Я високо оцінив серіал HBO "Чорнобиль", в якому талановито, з художньою достовірністю відтворено атмосферу тих трагічних днів, а головне – викрито ганебну роль компартії та КГБ у приховуванні правди про причини і масштаби катастрофи.

На початку травня 1986 р. я як лікар добровільно поїхав у зону, прихопивши з собою портативний магнітофон. Почав писати репортажі, хоча не був офіційно призначений на роль оспівувача подвигів радянських людей під керівництвом КПРС. Під час численних дворічних поїздок у зону мені вдалося зібрати сотні свідчень пожежників, працівників ЧАЕС, військових пілотів, добровольців-рятувальників, науковців, які лягли в основу документальної розповіді.

Центральним у цій повісті було інтерв'ю академіка Валерія Олексійовича Легасова, який став однією з двох головних постатей серіалу HBO. Доля його – трагічна. Бо він наважився сказати правду про недосконалість реактора РБМК, чим наразився на гнів своїх колег – ядерних фізиків з інституту імені Курчатова. У своєму інтерв’ю Легасов вперше розповів мені про божевільний експеримент, здійснений вночі 26 квітня 1986 року на четвертому блоці ЧАЕС, вперше – в обережних словах – засудив систему, яка бездумно тиражувала неймовірні потужності, відкидаючи можливості виникнення ядерних катастроф.

Звичайно, повість, написана в 1986–1987 роках й видана у понад 20 країнах світу – від Німеччини до Японії, була піддана жорстокій потрійній цензурі Москви, й не могла на той час містити звинувачення в злочинах компартії проти свого народу, а також правду про провал політики "гласності", проголошеної М. Горбачовим. Це я зробив у пізніших виданнях, у своїх виступах в ООН, Білому домі, на міжнародних конференціях.

І все ж – я вдячний Богу і долі, які сподвигли мене взятися за чорнобильську проблематику і сказати правду про народну трагедію всупереч "Солов’ям Чорнобиля" - кремлівським пропагандистам.

І ще одне: ми, звісно, вдячні американським колегам за серіал "Чорнобиль".

Одначе чому ми, українці, маємо дізнаватися правду про Богдана Хмельницького від польського режисера Єжи Гофмана (фільм "Вогнем і мечем"), а від американських телемитців – хвилюючу розповідь про Чорнобиль?

Чи не соромно?"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!