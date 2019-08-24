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Павло Казарін
Павло Казарін
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Нам выпало жить внутри истории

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Мне 35. Ей 28. Она получила независимость, когда я пошел в школу.

Некоторые этапы не перескочить, некоторые процессы не ускорить. Взросление всегда сопряжено с издержками. Большинство украинцев старше своей страны – и все, что нас окружает – лишь наших рук дело. "Не пытайтесь воспитывать своих детей – они все равно будут похожи на вас".

Велик соблазн заглядываться на чужое. Тем более, что оно всегда развернуто к нам парадным фасадом, за которым не видны семейные скандалы и взаимные обиды. В этом и состоит ошибка оптики – со стороны может казаться, будто другие семьи лишены ссор и проблем. На самом деле – нет.

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Украине - 28. Велик соблазн состарить ее на тысячу лет, но это будет верно лишь отчасти. Наше прошлое слишком уж дробное. Наше генеалогическое древо слишком уж рваное. В отличие от большинства наших соседей у нас даже нет своего "золотого века", в который можно захотеть сбежать. Наши государственные эксперименты столетней давности учат лишь тому, как не надо поступать.

Многие наши соседи начали взрослеть раньше нас. Речь о всех тех, кто сумел сто лет назад отбиться от империи – и сохранить независимость как минимум для одного поколения своих граждан. Затем империя их снова подмяла – но опыт самостоятельного существования успел стать прививкой. Эти страны узнали о том, каково жить без метрополии – и пронесли это знание через десятилетия оккупации. В 1991-м оно им пригодилось.

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А мы изобретали себя с нуля. Спорили об очевидном. Договаривались об изначальном. Вероятно, мы были на это обречены. Детскими болезнями иногда нужно просто переболеть.

Судя по всему, иммунитет мы в результате приобрели. Иначе бы не выстояли в 2014-м. Империя не верила в Украину, но оказалось, что в Украину верят ее собственные граждане. Флаги обрели содержание, слова – смысл, символы – силу. Ценность определяется жертвой – и пять лет назад страна прошла проверку на прочность.

История других государств выписана в учебниках. История нашего – создается в ежедневном режиме. Мы живем в ситуации открытого финала. То, что про Украину напишут энциклопедии, зависит от нашего поколения.

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Любой итог постфактум объявят закономерным. Если мы победим – это объяснят исторической логикой, эволюцией процессов и состоянием умов. Если мы проиграем – объяснят это тем же самым. В обоих случаях нам сгладят углы, выправят зигзаги и выровняют дороги. Просто при одном сценарии описание нашего пути будет закономерно вести к хэппи-энду. И наоборот.

Мы можем сколько угодно досадовать на последние 28 лет. Можем считать их безвременьем и топтанием на месте. Но, на самом деле, эти годы уже стали нашим собственным историческим "сэйвом". Даже если случится худшее – будущие поколения станут оглядываться на этот этап как на "точку сборки". Подобно тому, как страны Балтии во второй половине двадцатого века не забывали о собственном межвоенном периоде независимости.

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Нам выпало жить внутри истории. Наших современников будут печатать на банкнотах и называть в их честь улицы. Знакомые нам имена станут гравировать на пьедесталах и мемориальных досках. Мы будем рассказывать нашим внукам о нынешней реальности – потому что ее им будут задавать в школах. От нас зависит лишь то, где именно будут печатать их учебники.

Мы сами создаем свое будущее. 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Авторство принадлежит каждому – и никому в итоге не удастся объявить себя непричастным.

Судьбе было угодно, чтобы я был старше своей страны. Но я сделаю все, чтобы мои внуки были младше нее.

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Тема
День Незалежності
Місце
Україна
Теги
війна Історія України
Джерело
Джерело: Facebook Павла Казарина
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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
И в Киеве, и в Москве, и в Париже, и в Берлине, и в Амстердаме, и в Вашингтоне, и Пекине, и даже в Канберре есть тёти как тёти, есть дяди как дяди, есть люди как люди, есть бл@ди как бл@ди. Но в жизни нашей по-другому: есть дяди как тёти, есть тёти как дяди, есть бл@ди как люди и люди как бл@ди... А значит, все равны. И это, без сомнения достижение демократии. С праздником, Украина!
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Нам выпало жить внутри истории". Ну да, одни народы творят историю, а другие в ней живут, как глисты...:)
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Боков Олег, Вполне доступно ты описал свои жизненные приоритеты. Только стоило ли с этим паскудством переться на Обоз?
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Боков Олег
Боков Олег
Кризский Игорь, Подвели порохоботы, показали простоту - Пять лет лизали параше жопу, но оказалось, что не ту! Но Укр.ОП. не унывает, бодро скачет взад-вперёд. Ведь Европа губошлёпам слаще жопу подберёт!
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lazar galka
lazar galka
ИСТОРИЯ..... галичане уже создали свою историю, оун-упа, бандэра приде шухевича привиде, маскаляку на гиляку. вот и вся ваша история
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
lazar galka, Это весь твой IQ.К истории Украины это не имеет никакого отношения. Чеши грудь табуреткой.
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Боков Олег
Боков Олег
Махов Макс, Подвели порохоботы, показали простоту - Пять лет лизали параше жопу, но оказалось, что не ту! Но Укр.ОП. не унывает, бодро скачет взад-вперёд. Ведь Европа губошлёпам слаще жопу подберёт!
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