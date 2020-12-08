Донька пацієнта з Дніпропетровщини: батька викинули з лікарні, як сміття, тепер він у реанімації

Літній пацієнт, якого в самій майці перевозили до Томаківської лікарні з Нікополя на Дніпропетровщині, потрапив у реанімацію у важкому стані.

Про це ТСН.ua розповіла його донька Юлія Дехта. У 61-річного чоловіка діагностували двобічне запалення легенів, його під'єднали до кисню (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами жінки, вона побачила свого тата у швидкій майже роздягненого й це шокувало її.

"Тата викинули з лікарні як сміття", хоча у нього в пакетах були речі: піжама, шкарпетки, білизна, розповіла вона.

Працівницям Томаківської лікарні довелося швидко шукати будь-який одяг, пацієнта одягли у швидкій, а вже потім забрали у відділення. Там одразу відправили до реанімації, розповіла Дехта.

До Нікопольської лікарні №1 літнього чоловіка кілька днів тому направила сама донька. Він почувався недобре, мав протягом 5 днів температуру близько 37,5. Спочатку вона лікувала його сама, а потім повезла до амбулаторії. Там виявили дуже низьку сатурацію й припустили, що у пацієнта може бути COVID-19.

Чоловіка забрала швидка з Нікополя, його одразу направили у реанімацію, уточнила донька пацієнта. Через чотири години жінці віддали речі батька та сказали, щоб вона їхала додому. Та повернулася до Марганця.

"Наступного ранку мені повідомили, що тата з реанімації перевели до звичайної палати. На третій день зателефонували та надиктували список ліків. Він був на 12 тисяч гривень... Другий список – на 8 тисяч теж привезли, залишили", – розповіла жінка.

Вже у неділю (6 грудня, – ред.) жінка говорила з батьком телефоном і відчула, що в нього є проблеми: "у нього наче затуманена свідомість була".

Лікаря на прохання жінки покликали лише після того, як вона заявила, що поскаржиться вищому начальству. Той розповів, що коронавірус у чоловіка не виявили, й готують його на виписку.

За словами Дехти, лікар запропонував їй шукати швидку і забирати хворого на Томаківку, оскільки він живе у Марганці, але приписаний до Томаківського району.

Жінка повернулася до Марганцю шукати транспорт. Згодом швидку з киснем таки дали, і вона одразу поїхала у Томаківську лікарню, щоб зустріти батька – і стала свідком шокуючої ситуації з його перевезенням.

Наразі літній чоловік перебуває у тяжкому стані у реанімації. Він дуже слабкий, дихати без маски не може.

Адміністрація Нікопольської лікарні №1 заявила про покарання "винних". За словами завідувача відділення, де лікуються хворі на COVID 19, Олександра Саморукова, "людина, яка допустила таке, буде звільнена негайно". Він також наголосив, що чоловіка "у швидкій зігріли, доправили до місця призначення та попросили вибачення у рідних".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами волонтерки Катерини Ножевнікової, в Одесі відбувається колапс через коронавірус: пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію.

Так, дівчина з пневмонією, яка вже втратила через коронавірус батька, через брак медперсоналу була вимушена доглядати маму в реанімації. В якийсь момент хвора попросила лікарів "дати щось, щоб мама не мучилася", але їй відповіли, що в нашій країні так не роблять, розповіла вона.