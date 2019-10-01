"Пацанів на війну не пошлють!" Ветеран АТО прояснив ситуацію із призовом

Молодих українців, яких призвали на строкову службу в армію, не відправляють в район проведення бойових дій на Донбасі.

Про це в ефірі ObozTV нагадав ветеран АТО, український вчений та експерт Інституту міжнародного центру демократії Євген Дикий у зв'язку зі стартом осіннього призову 1 жовтня.

"У людей картинка в головах, що цих пацанів пошлють на війну. Ніхто з них зараз на війну не потрапить. Коли призивають на строкову службу – то це у глибокий тил", – наголосив Дикий.

Він пояснив, що солдатів строкової служби немає в зоні проведення ООС із 2015 року.

"Звісно, у 2014-му відвоювало все живе, що на той час знайшлося. Зокрема багато пацанів-строковиків. Уже у 2015-му їх усіх звідти (з лінії фронту. – Ред.) прибрали", – зазначив колишній командир 2-ї роти батальйону "Айдар".

Дикий уточнив, що тільки після проходження строкової служби можна підписати контракт і вже добровільно піти воювати як військовослужбовець за контрактом.

Крім того, ветеран АТО висловився проти посилення покарання для "ухильників".

"Я б не хотів воювати поруч із людиною, яка пішла воювати тільки тому, що інакше її посадять до в'язниці", – пояснив він свою точку зору.

"Знаєте, коли зайшли російські регулярні війська у серпні 2014-го, ми бачили, що трапилося з частинами, на 100% набраними за мобілізацією. У нас на Луганській ділянці зберегли хоч якийсь контроль і в результаті зупинили ворога тільки контужені добровольці з "Айдару" і контрактники з 80-ї аеромобільної. Тобто залишилися добровольці та контрактники. А ті, кого набрали за мобілізацією – вони тікали світ за очі", – розповів Дикий.

Тому, на його думку, не можна "мотивувати" призовників загрозою в'язниці. Краще, якщо "косити" від армії в Україні стане непрестижним і викликатиме осуд у суспільстві, порадив він.

Осінній призов-2019 триватиме до 31 грудня mil.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що осінній призов у 2019 році триватиме з 1 жовтня по 31 грудня.

Основні моменти:

Призов стосуватиметься чоловіків 20-27 років, які не мають права на відтермінування, без судимості та проблем зі здоров'ям.

Термін служби становить 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра чи спеціаліста) – 12 місяців.

За ухилення від призову загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

Якщо молода людина призовного віку не отримала повістку – вона зобов'язана самостійно з'явитися до військкомату для з'ясування причин.

Законом передбачено досить широкий перелік категорій, які мають право на відтермінування чи навіть повне звільнення від служби.

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